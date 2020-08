VIL HA TYDELIGE RÅD: Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke krever nå at helsestyresmaktene kommer med tydelige råd. Foto: Terje Bendiksby

Virke vil ha tydelige munnbind-råd

Med kort tid før folk skal tilbake på jobb og skole krever Virke at helsestyresmaktene kommer med tydelige råd om bruk av munnbind på kollektivtransport.

– Det er avgjørende at det er mulig å reise til og fra jobb og studier på en sikker måte når samfunnet starter opp igjen etter sommerferien, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen.

Kristensen påpeker overfor VG at flere av arbeidstakerne i medlemsbedriftene deres er nødt til fysisk å gå på jobb, og at de er avhengige av en kollektivtrafikk som fungerer og som er sikker.

– I de tette byene er det viktig at kollektivtrafikken er sikker og trygg. Vi må ikke slappe av nå, og vi må unngå en ny nedstengning.

Horneland mener styresmaktene kjapt må avklare hvordan folk skal reise med kollektivtrafikk for at det skal være trygt. Samtidig er han tydelig på at kapasiteten til kollektivtrafikken må være høy nok når ferien er over.

Styresmaktene må vurdere munnbind for å gjøre dette mulig, mener Horneland.

Hvorfor er dette så viktig?

– Handels- og tjenestenæringen har vært hardt rammet under coronapandemien, noen stengte også ned. Klarer vi å ha godt smittevernarbeid i kollektivtilbudet, sikrer vi at samfunnet kan holde åpent og at folk kan gå på jobb, sier Horneland.

Han advarer samtidig mot å vente for lenge med å komme med råd.

– Det må treffes noen beslutninger og bli gitt klare råd, og det må skje nå. Hvis ikke kan det bli kaotiske tilstander i ukene som kommer, sier Kristensen.

– Vi skjønner naturligvis behovet for avklaringer rundt dette. Vi har nylig levert våre faglige vurderinger til regjeringen. Nye retningslinjer og anbefalinger knyttet til kollektivtransport vil komme om kort tid, sier assisterende helsedirektør Geir Stene Larsen.

Publisert: 06.08.20 kl. 18:18

