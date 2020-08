Skjenkestopp etter midnatt i hele landet

Fredag strammet regjeringen inn på coronareglene. Blant annet får ikke restauranter og utesteder servere alkohol etter klokken 24 og arrangementer får ikke ha over 200 personer.

– Gjenåpningen av samfunnet skulle fortsette på sensommeren og høsten, dersom smittesituasjonen gjorde det mulig. Nå gjør smittesituasjonen det ikke mulig. Vi er nødt til å bremse for å beholde kontrollen, sier helseminister Bent Høie på en pressekonferanse fredag.

Han opplyser dermed om at det ikke vil åpnes for arrangementer med opp til 500 personer fra 1. september. Det samme gjelder for kamper og konkurranser i breddeidretten for voksne.

– Vi lemper ikke på kravene om minst en meter avstand i kinosaler eller konferansesaler.

Videre sier han at vi ikke lenger kan dra ut og drikke alkohol etter klokken 24.

– Fra i morgen blir det forbudt å servere alkohol etter midnatt i hele landet.

Han sier videre at det vil bli gjort en ny vurdering første uken i september.

