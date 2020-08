Tromsøværinger: – Åpenbart at smitten ville komme til byen

TROMSØ (VG) Tromsøværingene er ikke fornøyde med Hurtigrutens behandling av coronautbruddet, men har ikke noe i mot en «motsatt søringkarantene» for å stanse spredningen fra nord.

Coronautbruddet på Hurtigrute-skipet MS «Roald Amundsen» var den store snakkisen på gaten i et Tromsø badet i sol og med over 20 grader søndag.

Ordfører Gunnar Wilhelmsen kunne på en pressekonferanse tidligere på ettermiddagen ikke utelukke at smitten har fått spre seg i Tromsø by. Blant annet fordi flere passasjerer slapp ut i byen noen timer før det ble kjent at fire ansatte på Hurtigruteskipet MS «Roald Amundsen» var smittet av corona.

36 av de ansatte og fire passasjerer er bekreftet smittet søndag kveld. En av dem gikk på land i Tromsø fredag morgen. To passasjerer fra forrige seilas kom til Tromsø 24. juli og en siste oppholder seg i karantene i en leilighet i byen.

Folk VG snakket med var ikke fornøyde med Hurtigrutens håndtering av utbruddet.

TROR SMITTEN ER I BYEN: Tromsøværingene Daniel Lind og Ina Stensland. Foto: Ingun A. Mæhlum

– Det er åpenbart at smitten ville komme til byen. Det er ekstremt at de sier at de har fulgt smittevernreglene. Reglene sier at hvis man har smitte så skal man ikke utsette noen for det. Er ikke det grunnlag for både fengsling og bøter da? sier Daniel Lind da vi treffer ham og Ina Stensland på en spasertur rett foran Hurtigruteskipet som fortsatt lå til kai tidlig søndag ettermiddag. Senere på kvelden ble skipet flyttet til Breivika.

Tidligere i vinter var det dere nordlendinger som ville ha «søringkarantene», bør vi kreve karantene mot Tromsø-folk sørpå nå?

– Egentlig ja! Siden vi har fått det inn i byen burde man være mer skeptisk, sier Stensland.

Hun får støtte fra Åge Haugslett som også har tatt seg en tur på kaien.

– Der det er høyest smitte, bør folk isoleres. De bør i karantene. Det var mye prat i Oslo-bobla, som synes det var jævlig å sperre for søringene. Jeg var helt enig i karantenen. Hvorfor skal en kommune langt oppi Finmark bli utsatt for at folk skal få reise fritt?

– Så du blir ikke fornærmet om det går andre veien nå?

– Nei, man må være konsekvent i sin tenkning!

IKKE REDD: - Jeg er i en skummel alder, men jeg er ikke redd, blir man smittet så blir man smittet, sier Åge Haugslett. Foto: Ingun A. Mæhlum

Han omtaler Hurtigrutens behandling som en underlig affære.

– Det var et par grener, men nå er det «ørten» grener som må sjekkes opp. De som skal drive smitteanalysen har en forferdelig jobb. Det er neppe skipsledelsens skyld, men hva har rederiet gjort?

– Det er uheldig det som har skjedd

Bjørn Harald Andreassen tar seg en øl i sola og er ikke veldig bekymret siden han mener han personlig passer på og ikke har så mye omgang med folk han ikke kjenner. «Motsatt søringkarantene» har han ikke noe i mot.

– Det får være greit!

– Det er uheldig det som har skjedd, og de har nok ikke hatt full kontroll på Hurtigruten. Men passer vi på selv er det kanskje ikke så stor fare for å bli smittet. Jeg er ikke mer bekymret enn tidligere.

PASSER PÅ SELV: Bjørn Harald Andreassen tar det rolig selv etter nyhetene om coronautbrudd på Hurtigrute-skipet MS «Roald Amundsen». Foto: Ingun A. Mæhlum

Noralf Brandser mener kommunene selv må bestemme en eventuell karantene for Tromsø-folk, men han tror det kan ha noe for seg.

– Å begrense samferdselen er noe av det viktigste man gjør, sier han, på sykkeltur i shorts i det fine været.

Han er personlig bekymret fordi han er i «risikoalder».

– Det er litt skremmende. Det er nokså lemfeldig handtering av Hurtigruten, ihvertfall til å begynne med. Det kunne vært gjort på en annen måte. Hadde man vært frampå kunne apparatet på land forholdt seg på en annen måte.

HOLDER AVSTAND: Noralf Brandser er blitt ekstra påpasselig med avstand og hygiene etter utbruddet på Hurtigruteskipet MS «Roald Amundsen». Foto: Ingun A. Mæhlum

– Bente Mortensen er på besøk fra Mehamn, og har tre barn som bor i Tromsø. Hun er den eneste VG snakker med som ikke synes noe om en slik karantene.

– Jeg synes Norge er et helt land. Vi må kunne farte litt rundt. Vi trenger verken søringkarantene eller Nord-Norge-karantene. Vi er såpass oppegående at vi bør ta hensyn til hverandre.

Hurtigruten: Har fulgt internasjonale regler

Konsernsjef i Hurtigruten Daniel Skjeldam har tidligere sagt til VG at selskapet har fulgt internasjonale regler for mannskapet på skipet. Det betyr at alle ansatte skal ha to negative tester og sitte i karantene i hjemlandet før de kan gå ombord.

Ansatte fra land med høy smittefare skal i tillegg i ti dagers karantene når de kommer til Norge, men har likevel kunnet arbeide som normalt om bord.

– Dette er internasjonale regler. Karantene om bord på skip vil innebære at de kan jobbe som normalt, men de kan ikke gå i land. Det er ikke som karantene i vanlig forstand, sa direktøren til VG søndag.

Hurtigruten har nå endret sine rutiner og setter internasjonale ansatte i karantene på hotell.

