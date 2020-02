ÅSTEDSUNDERSØKELSER: Kriminalteknikere arbeider utenfor boligen der kvinnen i 30-årene ble funnet drept søndag. Foto: Trond Reidar Teigen

Thea Halvorsen Braavold (31) ble drept i Sandefjord

Den drapssiktede mannen vil fremstilles for varetekstsfengsling tirsdag.

Det opplyser Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding.

Politiet bekrefter at det var 31 år gamle Thea Halvorsen Braavold som ble drept i Sandefjord søndag.







Den drapssiktede mannen skulle avhøres mandag kveld, men på grunn av mannens helsetilstand var han ikke i stand til dette.

Mannen vil fremstilles for varetekstfengsling tirsdag, og det vil bli forsøkt avhør samme dag.

Politiinspektør Ole Bjørn Sakrisvold opplyser til VG at de vil be om varetekstfengsling i fire uker.

Mannens forsvarer Jonny Sveen opplyste at han ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld. Han har heller ikke forklart seg om noe eventuelt hendelsesforløp.

Mandag kunne VG skrive at den nå drapssiktede mannen ble løslatt i 2018 etter å ha sonet en lengre dom for drap. Politiet bekrefter at mannen er tidligere drapsdømt i pressemeldingen.

FUNNET DREPT: Kvinnen i 30-årene ble funnet død i en leilighet nær Sandefjord sentrum søndag. Foto: Trond Reidar Teigen, NTB scanpix

– En helt fantastisk jente

VG snakket mandag med flere nære venner av Thea. De ønsker å være anonyme for ikke å bli kjent igjen i miljøet.

Mannens kjæreste, en kvinne i 30-årene, ble funnet drept i en leilighet i Sandefjord søndag ettermiddag.

De opplever situasjonen som ubeskrivelig.

– Hun var en helt fantastisk jente. Det er ingenting vondt å si om henne. Hun var rolig og hadde et godt hjerte, sier en av venninnene.

Thea var snill, glad i dyr, brydde seg om alle rundt seg og var opptatt av å hjelpe andre mennesker, ifølge vennene.

– En godjente. Jeg tror de som møtte henne bare har gode ting å si om henne, sier en av dem.

