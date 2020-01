DÅRLIG VEIVALG: Bilføreren valgte ikke riktig fremkomstmiddel i skiløypa. Foto: Sør-Øst politidistrikt

Kjørte ut i skiløype: - Hadde fullstendig tiltro til GPS-en

Onsdag kveld var to litauiske turister svært uheldige da de var ute å kjørte i Hemsedal.

Klokken 16.30 fikk politiet i Sør-Øst melding om en bil som fulgte «trikkeskinnene», som politiet kaller skiløypene i Hemsedal på Twitter.

– På sommerstid er dette en skogsvei. De hadde fullstendig tiltro til GPS-en, og fulge den slavisk. Men på vinterstid er dette en skiløype, forteller Jørn Vegard Kaasa, oppdragsleder i politiet i Sør-Øst.

Bilføreren har ifølge Kaasa kjørt flere kilometer på den hardpakkede skiløypen før bilen satte seg fast.

– Det var noen skiløpere som passerte dem og meldte i fra om en bil i utmarken.

Han forklarer videre videre at politiet ikke mistenker noe kriminelt nå, men at de lurte på om det var rus involvert.

– Men det var bare noen uheldige valg. Det var ikke noe straffbart og det oppstod ikke noen farlige situasjoner.

Men til tross for at politiet ikke vil straffeforfølge de noe uheldige sjåførene, kan det bli dyrt. På Twitter skriver politiet at prisen kommer til å bli femsifret for bilberging.

– Prisen kommer litt an på hvor lang tid de bruker og om det må brukes traktor eller noe annet. Det kommer også an på ødeleggelsene i løypa, og om de som lager løypene ønsker erstatting.

Grunnen til kjøreturen er fortsatt ukjent for politiet, men ifølge Kaasa bor personen som egentlig disponerer bilen i området.

– Men hun hadde lånt bort bilen, legger han til.

Oppdragslederen kan ikke huske å ha opplevd noe lignende før, men sier han har hørt om lignende situasjoner.

Publisert: 15.01.20 kl. 23:18

