REGJERINGSDRAMA: Johan Aas, fylkesleder i innlandet Frp, her på vei inn på Frps ekstraordinære landsstyremøte om bompenger i juni i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Frp-fylkestopp om regjerings-exit: - Aldri vært nærmere enn nå

Siv Jensen har snakket om krav før. Det er heller ikke første gang Frp-topper har truet med regjerings-exit. Men denne gangen er det reelt, sier fylkesledere til VG.

Etter Frps gruppemøte om hjemhentingen av IS-kvinnen og barna hennes onsdag, var Siv Jensen klar på at Frp ikke vil sitte i regjering for enhver pris.

Frp vil definere noen tydelige krav overfor Høyre og statsminister Erna Solberg og vil ha situasjonen avklart innen utgangen av januar, opplyser Jensen.

Men det er ikke første gang Siv Jensen har snakket om en kravliste.

Det samme gjorde hun i forbindelse med bompengeopprøret i fjor, som også sendte regjeringen ut i en krise. Også da var det flere fylkesledere som truet med at partiet burde gå ut av Solberg-regjeringen.

VG har spurt flere Frp-topper om det gjør at også denne trusselen fra Frp om å gå ut av regjeringen nå fremstår som litt tom.

– Det har nok aldri vært nærmere enn nå. Dette er reelt, skriver fylkesleder Johan Aas i Innlandet Frp i en SMS til VG.

– Dette er ingen tom trussel fra vår side, melder fylkesleder Odd Eilert Persen i Troms og Finnmark Frp.

Også stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos svarer klart på spørsmålet

– Nei, skriver hun i en sms til VG.

Innstrammingsmuligheter på asylfeltet

– Hva som blir kravene, kan jeg ikke kommentere, sier Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim og legger til at han har full tillit til at Siv Jensen klarer å håndtere dette videre.

DE VINGLER: Frps Jon Helgheim sier hjemhentingen av IS-kvinnen er mer enn partiet kan tåle. Grensen for Frp gikk ved barna, sier han. Foto: Fredrik Solstad

Helgheim sier til videre at det er åpenbart at både Frp og han mener at det er mange innstrammingsmuligheter på asylfeltet, og da kanskje spesielt på familiegjenforening.

– Partileder Siv Jensen sier at begeret er fullt. Hva mener partiet med det?

– Når partiet sier det, handler det om at dette var for mye, mer enn det vi mener partiet kan tåle. Det handler om en sak som er viktig for partiet. Vi har stått for den samme linjen hele tiden. De andre regjeringspartiene har vinglet.

Høyre, Venstre og KrF for svake

På VGs spørsmål om de tre andre partiene i regjeringen har vært for myke eller svake, svarer Helgheim:

– Ja, det mener jeg. Jeg sier ikke at dette er lett for noen, men her har Frp tatt et standpunkt tidlig. Vi har hatt en ryddig prosess på dette. Vi har sagt i fra hvor grensen går og vi har sagt nei til å hente mor som frivillig har sluttet seg til IS, sier Stortingsrepresentanten som er innvandringspolitisk talsperson og fronter Frps innvandringspolitikk.

Helgheim vil ikke si når han ble kjent med at kvinnen og barna var på vei hjem.

– Kvinnen vil bli pågrepet av politiet og varetektsfengslet når hun kommer til Norge. Hvilken fare mener du at hun utgjør fremover?

– Det er det ingen som kan ha noen fasit på. Noen sier risikoen er lav. Det er det ingen som kan si noe om. Det blir bare synsing, sier Helgheim.

– Jeg og mange i landet har sett hva IS har gjort og står for. De står for grusomme handlinger. At det er de som skal få hjelp av norske myndigheter er svært problematisk for Frp og våre velgere.

– Morens ansvar

Det ene barnet som hentes hjem er alvorlig syk, og vil få behandling på et norsk sykehus. Statsminister Erna Solberg (H) har uttalt til VG at hjemhenting også av IS-kvinnen var eneste mulighet for å å gi det syke barnet helsehjelp.

– Hadde dere tålt et dødsfall?

– Hvis det hadde skjedd det barnet noe, er det ene og alene morens ansvar, sier Jon Helgheim.

– Mor har fått alle tilbud om hjelp, både der nede og at vi kunne hentet barna til Norge. Det er praktisk mulig. Men her har en kynisk mor satt sine egne interesser foran barnas beste. Da er det bare mor som ville vært ansvarlig for det.

Han sier at Frps grense gikk ved barna.

– Å hente en antatt terrorist eller et IS-medlem med det de har på samvittigheten til Norge, der går det faktisk en grense. Da går vi over på å utfordre sikkerhet også for norske innbyggere. Da blir det veid opp mot hverandre. Det er vanskelige avgjørelser. Grensen vår gikk der, sier Helgheim.

Hoksrud: – Skuffet over «regjeringens kuvending»

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud, som har vært både statsråd og statssekretær, avviser alle spørsmål onsdag kveld. Han viser til sin Facebook-side. Der skriver han at han er skuffet over det han kaller «regjeringens kuvending» i saken om IS-kvinnen og de to barna.

– Jeg reagerer på at regjeringen nå snur og henter hjem en IS-mor som skyver barna sine foran seg. Barn hun har fått etter at hun valgte å tilslutte seg IS.

Det mener jeg er helt uakseptabelt og jeg er skuffet over regjeringens kuvending i denne saken, skriver Hoksrud.

Han skriver også at han mener Staten har ikke noe ansvar for å hjelpe personer som har dratt for å tilslutte seg en terrororganisasjon som bruker alle midler for å bekjempe våre verdier og levesett. De må selvfølgelig selv ta ansvar for de valgene de har tatt om å dra.

Han skriver han er glad for at partiet tok dissens.

– Dessverre har vi et stort flertall både i regjering og i stortinget som vil hente disse hjem, skriver Hoksrud som nå er medlem av Stortingets finanskomite.

Publisert: 15.01.20 kl. 20:34 Oppdatert: 15.01.20 kl. 20:47

