Tre pågrepet i Kripos-aksjon

Tre personer er pågrepet i Danmark og Norge, siktet for grov narkotikakriminalitet.

Nå nettopp

Det opplyser Kripos i en pressemelding.

Tre personer ble onsdag pågrepet i en koordinert internasjonal politiaksjon, siktet for grov narkotikakriminalitet, opplyser Kripos i en pressemelding. Aksjonen ble gjennomført i samarbeid med Særlig Efterforskning Vest (SEV) i dansk politi.

– Det har vært en langvarig etterforskning i samarbeid med dansk politi, opplyser kommunikasjonsrådgiver i Kripos, Jonas Fabritius Christoffersen, til VG.

To personer er pågrepet i Danmark og en i Norge. Alle tre er danske statsborgere. Pågripelsene er en del av Kripos’ «Operasjon Hubris», som er en satsing mot organisert kriminalitet.

– Pågripelsene kommer etter en langvarig internasjonal etterforskning i en sak som gjelder smugling av store kvanta narkotika fra Danmark til Norge. To av personene er pågrepet i Danmark, og én person er pågrepet i Norge. De vil bli fremstilt for varetektsfengsling, skriver politiet.

Hittil er 50 personer blitt pågrepet, og det er gjort beslag av over 4 tonn hasj, 196 kg amfetamin, 71,5 kg kokain, 45 kg MDMA og 25 kg heroin.

Christoffersen opplyser at det er for tidlig å si om de tre personene er en del av et større nettverk.

Kripos utelukker ikke flere pågripelser.

Publisert: 16.01.20 kl. 08:58

