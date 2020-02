– Jeg er så stolt og ydmyk og har så stor respekt for det frivillige arbeidet Norske Kvinners Sanitetsforening gjør, sier Ellen Arnstad. Foto: Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fredrikkeprisen til Ellen Arnstad

Ellen Arnstad (54) får Sanitetskvinnenes hederspris, Fredrikkeprisen, for innsatsen for kvinners rettigheter og sin åpenhet rundt livet med et sykt barn.

NTB

– Ved å gi Fredrikkeprisen til Ellen Arnstad ønsker vi å hylle en modig kvinne som er en rollemodell for kvinner som ønsker lederstillinger, sier organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Arnstad ga mødre som lever med alvorlige syke barn, et ansikt da debatten om endringer i abortloven gikk i fjor. Hun ga ut boken «Alt du ikke ser. Livet med Joachim».

– Jeg er så stolt og ydmyk og har så stor respekt for det frivillige arbeidet Norske Kvinners Sanitetsforening gjør. Prisen har også et viktig historisk perspektiv, og jeg ser på dette som en hyllest til Fredrikke Marie Qvam og alle de modige kvinnene jeg og min generasjon står på skuldrene til, sier Arnstad.

Hun har vært toppleder i over 20 år og var blant annet grunnlegger av magasinet Henne i 1994. Hun har også vært styremedlem i Norsk Redaktørforening i ti år.

Fredrikkeprisen består av en skulptur av Norske Kvinners Sanitetsforenings grunnlegger Fredrikke Marie Qvam i tillegg til et diplom og 100.000 kroner. Pengene er ikke til personlig bruk, men skal gå til et formål innenfor Sanitetskvinnenes arbeidsfelt.

Tidligere prisvinnere er blant andre Gunhild Stordalen, Gro Harlem Brundtland og kronprinsesse Mette-Marit.

Publisert: 01.02.20 kl. 16:10

