ULYKKESSTEDET: To ungdommer ble skadet og en omkom da de tok seg inn i denne tunnelen for snart et år siden.

Havarikommisjonen om Filipstad-ulykken: Manglene tenderer til å være grove

I februar i fjor omkom 15 gamle Even Warsla Meen da han fikk strøm i seg i en togtunnel på Filipstad i Oslo. Onsdag kom havarikommisjonens rapport

Oppdatert nå nettopp

Søndag 24. februar i fjor omkom 15 -åringen Even Warsla Meen da han, sammen med kjæresten og bestevennen, tok seg inn i en tunnel ved jernbanelinjen på Filipstad i Oslo. Alle tre fikk strøm i seg, og de to andre ble sendt til sykehus med alvorlige skader.

BISATT: Even Warsla Meen ble bisatt fra Frogner kirke 7. mars i fjor. Foto: Frode Hansen / VG

Onsdag offentliggjøres Havarikommisjonens rapport. I den står følgende å lese:

Undersøkelsen av områdesikringen viste at det var et område på ca. 30 meter av gjerdet ved Ruseløkka som ikke var i henhold til Bane NOR SFs tekniske regelverk.

Det var et hull i gjerdet ved muren til Munkedamsbroen, og det eksisterende gjerdet var på det laveste 106 cm. Gjerdehøyden skal være 180 cm.

Det var ikke skiltet «Adgang forbudt» i området fra Strupen og langs Ruseløkka fritidsklubb.

Undersøkelsen viste at de hensatte togsettene og kulverten (tunnelen, journ.anm.) hadde vært uten tilsyn over lang tid, og var blitt benyttet som oppholdssted av uønskede personer.

VG har vært i kontakt med Bane NOR som kommer tilbake med kommentarer når de har fått lest igjennom rapporten.

– Burde ringt en bjelle

Avdelingsdirekter i Havarikommisjonens jernbaneavdeling, Kurt Olsen, sier til VG at dette ikke er en bra sak:

– Det er en dødsulykke, så vi ser svært alvorlig på det. Og to personer ble hardt skadd.

– Er det grove mangler?

– Det ingen tvil om at det er feil og mangler. De tenderer mot å være grove. Ungdommene kom seg relativt lett inn på området.I tillegg tok de seg ganske lett opp på taket, selv om toget var definert som «ikke klatrevennlig».

Olsen sier at kommisjonen mener at det måtte være kjent at folk oppholdt seg der, blant annet fordi det lå soveposer og andre ting inne i tunnelen, samt utstyr for taggere.

– Vi stiller spørsmål ved om det ikke burde ringt en bjelle om at dette var utrygt. Det burde kunne reflekteres over om det kunne vært behov for ytterligere vakthold eller jevnlig tilsyn.

Statens havarikommisjon for transport fremmer to sikkerhetstilrådinger i denne undersøkelsen. Disse retter seg mot:

Å gjennomgå og sikre korrekt områdesikring for driftsbanegårder

Å risikovurdere materielltypenes klatrevennlighet med tanke på hensetting og behov for inspeksjon.

Politiets innstilling sendt til statsadvokaten

I rapporten står det: «Havarikommisjonen mener gjerdet ved fritidsklubben er et område som burde vært skiltet «Adgang forbudt».»

Og:

«Havarikommisjonen mener områder som dette bør ha en form for overvåking for å sikre området mot ulovlig ferdsel, og for å hindre opphold og klatring med fare for strømgjennomgang.»

Politiet har etterforsket saken, og er sendt over til Oslo statsadvokatembeter.

– Saken er inne hos oss til avgjørelse, og vi venter å komme med en avgjørelse om ikke altfor lang tid, sier statsadvokat Jens Olav Sæter til VG.

Han vil ikke opplyse om hva politiet innstilte på, men sier de har gjort en god og omfattende etterforskning.

– Vi har grunn til å ha en dårlig følelse

I juni i fjor opplyste Bane Nor til VG at en overvåkningsvideo fra et tog som sto parkert et stykke unna tunnelåpningen hadde gitt svar på hvordan ungdommene kom seg inn til toget.

Den viste at de tre kom seg inn gjennom en hull i gjerdet helt inntil muren ved tunnelen. Bane NOR opplyste da at de ikke visste hvor lenge dette hullet har vært der.

ÅPENT VED MUREN: Dette er hullet som ungdommene ifølge Bane NOR tok seg igjennom. Bildet er tatt på ulykkeskvelden. Foto: Bane NOR

Ungdommene gikk så inn i tunnelen, hvor det sto to parkerte togsett under høyspentledninger med en spenning på 15.000 volt. Ifølge Bane Nors rapport klatret alle tre på vognene.

I Bane NORs egen ulykkesrapport, offentliggjort i mai i fjor, skrev selskapet at en 30 meter lang del av gjerdet var for lavt, og ikke i henhold til det tekniske regelverket. Bane NORs kontroller har ikke vært så systematisk og dokumentert som ønsket, heter det i rapporten.

Fra venstre: Sverre Christensen (sikkerhetsrådgiver), Lars Berge (områdedirektør Oslo/Øst), Guttorm Moss (banesjef Oslo). Foto: Frode Hansen / VG

Områdedirektør Lars Berge i Bane NOR Oslo/Øst, sa følgende til VG i juni i fjor:

– Jeg har møtt de pårørende. Det sitter i, og kommer alltid til å sitte i. Vi kan ikke få beklaget nok til de pårørende, men det hjelper ikke, sier

– Det er ingen tvil, på bakgrunn av det vi har sett i vår egen rapport, at vi har en grunn til å ha en dårlig følelse, sier han.

Vet ikke når gjerdet sist ble utbedret

Noen dager etter ulykken dokumenterte VG at gjerdet ved tunnelen på Filipstad på det laveste var 70 centimeter lavere enn Bane Nors eget tekniske regelverk tilsier.

VG så ingen varselskiltpå denne gjerde-strekningen, som ligger nedenfor en ungdomsklubb.

I etterkant av ulykken stilte VG ved flere anledninger en rekke konkrete spørsmål knyttet til hvordan sikkerheten på Filipstad ble kontrollert og fulgt opp, uten å få svar.

I juni i fjor svarte Bane NOR:

Siste visitasjon på området før ulykken var 31. januar i år, og det ble da ikke registrert noe informasjon om gjerder og skilting. Visitasjoner (hvor anlegg sjekkes visuelt for feil og mangler) gjøres månedlig.

Siste gang det er dokumentert at gjerdene ble sjekket, er mars 2017, i forbindelse med en obligatorisk kontroll som gjøres hver 24. måned.

Bane NOR har ikke dokumentasjon på når gjerdehøyden sist var i henhold til regelverket.

Siste gang det ble rapportert om hull eller feil i gjerdet, var i oktober 2017.

Bane NOR kunne ikke svare på når hull i gjerdet sist ble utbedret. De opplysete at hull i gjerder som oppdages blir tettet, men ikke tilstrekkelig dokumentert.

24. april 2017 slo en rapport fast at det måtte settes opp flere skilt, lett synlig, på Filipstad, inkludert «høyspenning livsfare» og «Farlig område. Adgang forbudt». Men rapporten ble ikke fulgt opp.

– Vi har sett alle manglene vi har, og det er mange

Bane Nor ga i fjor VG innsyn i flere rapporter og risikoanalyser som går både direkte på Filipstad og generelt om hvordan sikkerhet for tredjeperson skal ivaretas. Gjentatte ganger sto det at områder skal kontrolleres, at vedlikehold skal utføres, gjerder skal være intakte, riktige skilt skal brukes og være synlige – og dokumentasjon er viktig.

Bane NORS mest sentrale tiltak etter ulykken • Bevisstgjøring gjennom tettere dialog og relasjonsbygging med utsatte naboer i nærmiljøet.

• Enklere rutiner for mindre vedlikeholdsoppdrag, og oppfølging av dokumentasjon fra ledelsen.

• Forbedre kvaliteten på inspeksjoner gjennom bevisstgjøring og rotasjon på personell for «friskt blikk» på områder.

• Gjennomgang av andre tilsvarende hensettingsområder, og bedre oversikt over sporbruk.

• Vurdere å benytte klippesikre og mindre klatrevennlige gjerder i særlig utsatte områder, og en systematikk for å identifisere disse.

• Vurdere mulighetene for å i større grad oppdage og varsle om ulovlig ferdsel.

– Hvordan dette ikke ble fanget opp er et spørsmål vi i etterkant også har stilt oss. Men det som er viktig for oss fremover, det er at vi klarer å ha gode nok fokusområder på hvor det er risiko, uttalte områdedirektør Berge i Bane NOR i intervjuet i fjor.

Publisert: 22.01.20 kl. 09:32 Oppdatert: 22.01.20 kl. 10:17

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser