NEI TIL KABEL: Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ikke ha ny strømkabel til Skottland. Foto: Mattis Sandblad

Ap og Sp vil gravlegge ny strømkabel til utlandet

Ap-leder Jonas Gahr Støre går nå ut og sier nei til den omstridte nye strømkabalen NorthConnect til Storbritannia.

Etter at Frp gikk ut av regjering, kan det være flertall i Stortinget for å si nei til den omstridte strømkabelen mellom Norge og Storbritannia. Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF har nemlig bare 61 av 169 mandater på Stortinget.

Ap-leder Jonas Gahr Støre går nå ut og sier nei til strømkabelen.

– Vi finner det nødvendig å fremme et forslag for Stortinget når den parlamentariske situasjonen nå er ny, for å forsikre oss om at regjeringen ikke gir grønt lys for å bygge NorthConnect, sier Støre til VG.

Her er forslaget:

«Arbeiderpartiet viser til avtalen fra mars 2018 mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, MDG og Venstre om at det ikke skal bygges kabler som ikke eies og driftes av Statnett, at de må være samfunnsøkonomisk lønnsomme, og at det må høstes erfaringer med de kablene som nå er under bygging. Siden disse kriteriene ikke er oppfylt, ber Stortinget regjeringen sørge for at den foreslåtte NorthConnect-kabelen ikke blir bygget».

– Når Frp nå går ut av regjering, vil vi forsikre oss om at denne enigheten gjelder. NorthConnect har aldri vært vårt prosjekt, men det vi fikk til i den avtalen var at vi skulle høste erfaringer med de to som er under bygging nå. Det vil vi lå fast gjennom et vedtak i Stortinget, sier han.

Det er for tiden to kraftkabler under bygging. NorthConnect er den tredje planlagte, som ikke er påbegynt.

– Når de to kablene som nå bygges tas i bruk, vil det påvirke det norske kraftmarkedet. Og vi fikk inn i avtalen at man skulle vurdere en eventuell ny kabel når vi vet hvordan de to slår ut.

Også Sp presser på

Han vil forsikre seg om en ting til:

– For oss er det avgjørende at Statnett står som bygger av alle utenlandskabler. Da Frp var i regjering åpnet regjeringen for privatisering av kraftkabler. Det fikk vi omgjort i vedtaket i 2018, til at det bare er Statnett som kan eie og drifte utenlandskabler, og det skal inn i energiloven. Det har regjeringen ennå ikke levert på. Vi vil få bekreftet den enigheten, sier han.

Også Sp presser på:

Sp har fremmet et forslag i Stortinget om å stoppe utenlandskabelen, og partileder Trygve Slagsvold Vedum legger nå til grunn at Frp vil støtte dette forslaget:

Tirsdag morgen sendte Sp-lederen et skriftlig spørsmål til Frp-nestleder og avtroppende olje- og energiminister Sylvi Listhaug hvor han ber henne om umiddelbart å avslå den omstridte søknaden:

– Hun må avslå konsesjonssøknaden fra NorthConnect, sier Vedum til VG.

Vil stoppe kabelen

Sp-lederen hørte Sylvi Listhaug i NRKs Politisk Kvarter tirsdag morgen, der hun sa at kampen mot utenlandskabelen vil være en av Frps viktigste saker når de nå forlater regjeringen og går inn i en ny og friere rolle i Stortinget, utenfor regjeringen.

Frp vil «sørge for at det ikke blir bygget ut flere kraftkabler til utlandet som gir norske husholdninger høye strømpriser», sa Listhaug til NTB mandag ettermiddag.

– Dette er hult av Frp, sier Vedum.

– I 2013 la Frps første olje- og energiminister, Tord Lien, til rette for en lovendring som tillot NorthConnect å bygge dette kabelen. Han fikk endret lovforbudet som forgjengeren Ola Borten Moe (Sp) sørget for, som skulle hindre private aktører fra å bygge utenlandskabler. Så først la de åpent til rette for høyere strømpriser, og når de nå har de mulighet til å bruke regjeringsmakten til å stoppe kabelen, velger de i stedet å gå i opposisjon, sier han.

Vedum utfordrer Listhaug på et felt til.

– Listhaug sier også at lokal vetorett mot vindmøller blir en viktig sak for Frp i opposisjon. Da vil jeg vise til at Frp nylig var med og stemte ned et lignende forslag fra Senterpartiet om lokal vetorett. Jeg ser fram til at Frp skal beklage dette og stemme med oss neste gang, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Publisert: 21.01.20 kl. 17:54

