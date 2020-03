Coronaviruset: Jobber intenst med nytt rapporteringssystem via BankID

Norske helsemyndigheter jobber på spreng med å få på plass et system for selvrapportering av luftveissymptomer. Håpet er at dette kan gi et bedre bilde av hvor mange som er syke i Norge.

– Vi håper å få det opp i løpet av uken. Man logger seg inn med BankID og har et spørreskjema hvor man rapporterer symptomer selv, sier Line Vold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Under en pressekonferanse onsdag ettermiddag opplyste helseminister Bent Høie (H) om det nye systemet for selvrapportering. Han begrunner systemet med at Norge trenger mer kunnskap om coronaviruset.

– Folkehelseinstituttet og Norsk helsenett lager nå et system for selvrapportering av luftveissymptomer fra innbyggerne. I løpet av uken vil innbyggere i hele landet registrere symptomer hos seg selv og barna sine på nettstedet Helsenorge.no.

Høie understreker at dataene vil være anonyme og vil bli gjort løpende tilgjengelig for bruk av aktører i helsesektoren og for innbyggere på FHI sine nettsider.

– Dette vil gi oss bedre oversikt og større muligheter til å bekjempe smitten, sier helseministeren.

– Gir et bilde på hvor mange som er syke

FHIs Line Vold sier at det nye systemet vil gi informasjon om hvor mange som har luftveissymptomer i Norge.

– De som rapporterer inn vil ikke være testet, så det er ikke supertreffsikkert, men det gir oss likevel et bilde på hvor mange man har som er syke i samfunnet. Så dette er et godt verktøy sammen med andre overvåkningssystemer, sier hun.

– Er det noe andre land har tatt i bruk?

– Dette har vært forsøkt andre steder også, men vi har ikke hatt det før i denne formen. Så dette er en ny ting vi gjør.

Når rapporteringssystemet er klart, vil det legges ut på helsenorge.no, sier helseminister Bent Høie (H).

FHI sier det er flere smittede i Norge enn tallene viser. Mørketallene kan være store, fordi mange ikke testes. 28.522 personer var testet klokken 09.00 den 18. mars.

De fleste som først ble testet i Norge hadde kommet hjem fra utlandet med symptomer, eller vært i kontakt med en smittet person. Testing er nå forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftveissymptomer.

Etter FHIs nye retningslinjer skal ikke de som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet – med mindre de har behov for helsehjelp

– Vi ser at stadig flere land viser seg å ha mørketall, og vi er helt sikre på at vi også har det, har FHI-direktør Camilla Stoltenberg tidligere sagt om bildet testingen i Norge gir.

