DRAR PÅ HYTTA: Stian Plassen er lærer og sitter i karantene med barna. Torsdag satte han og de to yngste barna Andrine og Sivert (9) kursen mot hytta. Foto: Geir Olsen

I denne kommunen er nær 1000 av 5700 innbyggere i karantene

SEL/OSLO (VG) Sel kommune er hardt rammet av coronaviruset med rundt 1000 innbyggere i karantene. Hos familien Plassen gjelder det 5 av 6 familiemedlemmer.

Etter flere smittetilfeller av coronaviruset er nærmere 1000 av kommunens 5700 innbyggere i karantene. 24 mennesker har testet positivt for coronasmitte. Skolene har stengt, og i Otta sentrum er det lite folk.

Kommunen jobber nå med å få på plass tilbud i samarbeid med frivillige:

«Det er særskilt etterspurt tjenester der innbyggere som sitter i karantene kan få hjelp med tilkjøring av mat og varer», skriver Iren Ramsøy kommunalsjef for helse og omsorg i en pressemelding.

Hos familien Plassen i Sel er moren Anne Hege Plassen eneste familiemedlem som ikke er i karantene.

Arbeidsplassen hennes Sparebank 1 Lom og Skjåk ligger ikke i Sel kommune, og hun var derfor på jobb onsdag mens resten av familien var i karantene. Nå er dette endret og hun har hjemmekontor.

– I dag får jeg være hjemme. Det er ikke noe problem for meg å sitte hjemme å jobbe, sier hun.

Det var avisen Gudbrandsdølen Dagningen som først omtalte saken.

Pappa Stian Plassen, som er ansatt ved Otta ungdomsskole, tar nå med seg de to yngste barna, tvillingene Andrine og Sivert (9) på hytta.

– De to minste barna kan gjøre skolearbeid der oppe, og har mulighet til å bevege seg ute i skogen. Det er ingen av mine barn som er syke eller har symptomer, men det har vært folk på skolen som har vært mistenkt smittet, sier moren.

De to eldste barna Anja Sofie (16) og Sebastian (13) blir hjemme for å kunne gjøre skolearbeid elektronisk.

Hytta ligger i Sel kommune. Anne Hege Plassen forteller at også hun har tenkt seg på hytta, etter arbeidsdagen på fredag.

PÅ GJENSYN: Datteren Andrine (9) gir mamma Anne Hege Plassen en klem før de drar. Ved siden av står datteren Anja Sofie (16) og i dørkarmen står sønnen Sebastian (13). Foto: Geir Olsen

– Kvier seg for å gå ut

Familien Plassen er rolige, men sier de merker endringer i nærmiljøet:

– Det er ikke så mye prating med andre folk og mange er hjemme. Det blir sånn at man kvier seg for å gå ut og man bør holde seg hjemme for å få bukt på problemet, sier Anne Hege Plassen.

Hun forteller at butikkene også har ansatte som er hjemme, men at familien ikke har hamstret mat:

– Jeg har middag noen dager frem i tid, men kommer ikke til å hamstre mat.

Under en pressekonferanse i 14-tiden torsdag frarådet helseminister Bent Høie folk fra å hamstre mat.

Konserndirektør i Norgesgruppen Per Roskifte sier til E24 at det ikke er noen grunn til panikk.

Slik ser det ut på Otta:











TOMT: Folketomt på kjøpesenteret på Otta i Sel kommune da mange av kommunens innbyggere er i Corona karantene.

Sjefen jobber hjemmefra

Banksjef i Sparebank 1 Lom og Skjåk Unni Strand er selv hjemmehørende i Sel kommune og har hjemmekontor.

– I vårt område er det mange tiltak som er iverksatt på grunn av coronasmitte i Sel kommune. Alle som bor i Sel kommune har nå hjemmekontor, sier Strand til VG.

Av de 55 ansatte i banken har 16 ansatte hjemmekontor torsdag, av disse bor 12 i Sel kommune.

– Vi er opptatt av å være føre-var. Dette er en uforutsigbar situasjon og forandrer seg til stadighet, sier banksjefen.

Publisert: 12.03.20 kl. 22:21

