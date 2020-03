Bent Høie: - Planlegger at hovedepidemien kan vare i ett år

Helseminister Bent Høie (H) sier det planlegges for en ny fase av coronasituasjonen. Han sier helsemyndighetene forbereder seg på å kunne gi helsehjelp til alle som kan trenge det.

Oppdatert nå nettopp

– Vi utsetter og planlagt behandling for å utvide kapasiteten. På samme måte som med den årlige influensaen, kan vi ikke unngå dødsfall. Men målet er å unngå dødsfall fordi vi ikke klarer å gi god nok helsehjelp, sier helseminister Bent Høie til Stortinget.

Høie sier helsemyndighetene jobber for å forsinke spredningen av utbruddet, og unngå at mange er syke samtidig - samtidig som de jobber for å ha nok ressurser og sykehusplasser.

– Vi er i en krevende situasjon som fortsatt er uavklart. Det kan oppstå mangelsituasjoner slik at vi ikke kan behandle pasienter effektivt nok. Fredag vil jeg komme med en resolusjon for å øke tilgangen på medisinsk utstyr.

Flere enn 113.900 har hittil blitt smittet av coronaviruset i hele verden. I Norge er 229 tilfeller bekreftet, og til sammen er seks personer med coronasmitte er innlagt på ulike sykehus i Norge.

Høie sier at det planlegges for en ny fase med klynger av smitte.

– Vi planleger for at hovedepidemien vil kanskje vare i ett års tid. Det overordnede målet for smittevernet er å redusere epidemiens størrelse, og særlig beskytte grupper av befolkningen med økt risiko.

Planlegger for 22 000 innlagte

Helseministeren sier at selv om det store flertallet ikke vil oppleve konsekvensene av denne epidemien, vil det ha alvorlige konsekvenser for noen få.

– Mange spør seg hvorfor vi ikke har iverksatt strengere og mer inngripende tiltak. Svaret på det er at tiltakene må være basert på faglige råd, samtidig som vi må forklare hvorfor tiltakene settes inn. Hvis myndighetene velger å sette inn de mest inngripende tiltakene for tidlig, kan vi risikere at befolkningen stiller spørsmål ved disse tiltakenes nødvendighet og effekt. Det betyr at de tiltakene ikke blir respektert på det tidspunktet det faktisk er nødvendig med så inngripende tiltak, sier han.

Høie sier Norge samarbeider med både WHO og EU for å koordinere innsatsen mot viruset. Han viser til at helsemyndighetene planlegger for et scenario der 22 000 kan bli innlagt på sykehus, og at 5500 har behov for intensivbehandling.

– Det understrekes at dette ikke er en prognose, men et scenario, sier han.

I samme scenario vil det på toppen vil 1700 være innlagt samtidig, og 600 av disse på intensivavdelingen.

– Selv om norsk helsetjeneste er godt organistert og har stor kompetanse, vil en pandemi føre til en utfordrende situasjon. VI arbeider med ås sikre tilstrekkelig forsyning til tjenesten, og planlegger for økt kapasitet i tjenesten, særlig når det gjelder intensivbehandling, sier han.

Han viser til at man lenge har vært klar over at tilgang på verneutstyr er en utfordring - både på grunn av etterspørsel, og at mye slikt utstyr produseres i Kina - og at det er vedtatt en egen plan for å rasjonere på smittevernutstyr.

– Vi har jobbet med dette nasjonalt og internasjonalt, sier han.

– Høy terskel for å stenge skoler

Den 30 januar erklærte WHO coronaviruset et internasjonal folkehelsekrise.

– I tråd med nasjonal helseberedskapsplan fikk Helsedirektoratet dagen etter delegert ansvaret for koordinering av helsesektorens innsats. Samme dag ble coronaviruset definert som en almenfarlig smittsom sykdom. Det ga utvidede fullmakter, sier Høie.

Coronaviruset defineres nå som en «alvorlig almenfarlig smittsom sykdom». Det gir helsemyndighetene flere fullmakter. De kan blant annet stenge ned skoler, begrense folks bevegelse, og isolere områder.

Enkelte skoler der det har vært smitte har de siste dagene valgt å holde stengt, eller holde klasser eller trinn stengt, men det er ikke tatt noen nasjonal beslutning på å stenge ned skoler eller barnehager.

– Det skal være høy terskel for å stenge skoler eller barnehager. Dette blant annet fordi det kan svekke helsetjenester som behøves til å håndtere situasjonen, fordi ansatte i helsetjenesten må være hjemme med barna, sier Høie.

Han sier helsemydnighetene oppdaterer egne nettsider, og prøver å nå ut til befolkningen med oppdaterte råd og retningslinjer.

– Situasjonen er stadig i utvikling, både nasjonalt og globalt. Rådene må derfor oppdateres fortløpende, sier han.

Publisert: 10.03.20 kl. 10:24 Oppdatert: 10.03.20 kl. 10:47

Mer om Bent Høie Coronaviruset

Fra andre aviser