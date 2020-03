EN ANSATT SMITTET: Det er helt folketomt ved Sunnaas sykehus søndag ettermiddag. På inngangsdøren er det satt opp skilter med informasjon om Covid-19 på. Foto: Anne Stine Sæther

Coronasmitte på Sunnaas sykehus – 39 ansatte i karantene

En ansatt på avdeling for hjerneslag har testet positivt for covid-19, melder sykehuset i en pressemelding.

– Vi har 39 ansatte i hjemmekarantene, og seks pasienter som er isolert, sier Kirsti Bjune, fagdirektør ved Sunnaas sykehus, til VG.

Hun forteller at de nå har oversikt over alle den ansatte har vært i kontakt med, og at det er flere ansatte enn pasienter.

– Vi vil gi beskjed til de polikliniske pasientene så de blir utsatt, og vi kan bruke ressurser på de pasientene som er her, sier Bjune.

Det er kun avdeling for hjerneslag som er rammet.

Nå har administrerende direktør Einar Magnus Strand har besluttet grønn beredskap på Sunnaas sykehus på Nesodden.

Den ansatte var på jobb i tre dager, før det ble klart at vedkommende kunne være smittet.

Ifølge pressemeldingen har den ansatte vært i Tyskland, som ikke er definert som et område med vedvarende spredning. Vedkommende reiste tilbake til Norge på søndag, og har vært i kontakt med pasienter.

I BEREDSKAP: Administrerende direktør Einar Magnus Strand har besluttet grønn beredskap på Sunnaas sykehus på Nesodden. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Fredag ettermiddag ble den ansatte kjent med at en person med påvist smitte hadde vært i samme lokale som vedkommende selv, og varslet smittevernlegen på Sunnaas sykehus.

Den ansatte har ikke vært i arbeid ved sykehuset etter at vedkommende varslet smittevernlegen.

Sunnaas er et spesialsykehus for rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade.

– Informerer pasienter

– Sykehuset ser alvorlig på situasjonen. Vi gjør nødvendige tiltak for å forebygge spredning av smitte, sier administrerende direktør på Sunnaas sykehus, administrerende direktør Strand i pressemeldingen.

– Dette skjer gjennom å kartlegge den ansattes nærkontakter de tre aktuelle dagene, iverksette smitteverntiltak på sykehuset og informere pasienter, pårørende, medarbeidere og eventuelt andre kontakter. I tillegg jobber vi med å organisere videre drift på sykehuset, sier Strand.

Pasienter på avdelingen som har hatt nærkontakt med den aktuelle ansatte, er informert og ivaretatt etter gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet med isolasjon på rom. Pårørende til eksponerte pasienter blir informert.

Nye innleggelser vil bli vurdert fortløpende.

Publisert: 08.03.20 kl. 12:16 Oppdatert: 08.03.20 kl. 13:20

