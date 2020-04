TO AV TI: Sjef for akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus, Øyvind Skraastad, anslår at to av ti intensivpasienter med Covid-19 i Norge også behandles for nyresvikt. Foto: Frode Hansen, VG

Coronapasienter behandles også for nyresvikt

Legene som behandler alvorlig lungesyke Covid-19-pasienter, ser også alvorlig nyresvikt hos enkelte av pasientene. Det bekrefter sjef for akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus, Øyvind Skraastad.

Nå nettopp

Britiske tall viser at 18,5 prosent av pasientene med Covid-19 på intensivavdelinger i Storbritannia behandles for både alvorlig lungebetennelse og nyresvikt.

Det er samme andel som i Norge:

– Jeg vil anslå at to av ti av intensivpasienter med Covid-19 også behandles for nyresvikt hos oss, sier Øyvind Skraastad, sjef for akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus, til VG.

– Men det vi finner hos alle intensivpasientene, er den isolerte og relativt langvarige lungesvikten som følger viruslungebetennelsen, legger han til.

En rapport fra det britiske intensivregisteret som ble offentliggjort fredag i forrige uke, bekrefter også at disse pasientene kan få nyresvikt.

Leder av Norsk Intensivregister, Reidar Kvaale, sier det britiske registeret lager rapporter av høy kvalitet. Analysen sammenligner blant annet pasienter med Covid-19 og vanlig lungebetennelse.

STORBRITANNIA: 18,5 prosent av pasienter med Covid-19 på intensivavdelinger i Storbritannia behandles for både alvorlig lungebetennelse og nyresvikt. Det er samme andel som i Norge, ifølge Øyvind Skraastad. Foto: Frode Hansen, VG

Johnson ute av intensiv

Mandag kveld ble også statsminister Boris Johnson pasient på en intensivavdeling. Han bekreftet selv at han var smittet 27. mars. Etter å ha blitt overført til intensivavdelingen Storbritannias statsminister tilførsel av oksygen.

Torsdag kveld kom beskjeden om at han var ute av intensivbehandling, og ved godt mot. Han er fremdeles på sykehus.

Da rapporten ble skrevet viste den at 2249 pasienter hadde blitt behandlet på intensivavdeling i Storbritannia siden de første Covid-19-pasientene ble alvorlig syke.

346 av dem døde, 344 ble skrevet ut fra intensivavdeling og til lavere nivå. 1559 av de 2249 pasientene var fortsatt innlagt på intensivavdelingen på det tidspunktet, fredag 3. april.

Pasienter har hatt symptomer i hjernen

Flere nevrologer har tidligere sagt til VG at pasienter med Covid-19 kan utvikle alvorlige nevrologiske symptomer etter å ha blitt smittet av coronaviruset.

– Det kan være vanlige tilstander som hodepine og svimmelhet, men også nedsatt bevissthet, hjerneslag, epilepsi og påvirket koordinasjon, opplyste overlege og leder i Norsk nevrologisk forening Anne Hege Aamodt.

Ved Oslo universitetssykehus har de sett enkelte tilfeller der covid-19-pasienter har hatt slike symptomer, bekrefter professor og seksjonsleder Mathias Toft ved nevrologisk avdeling på Ullevål.

– Vi har sett pasienter med covid-19 som har hatt påvirkning av hjernen med mentale funksjoner og forvirring, sier Toft, men understreker at det dreier seg om et lite antall pasienter, og at covid-19 først og fremst gir luftveissykdom.

I denne episoden av VG-podkasten «Verdens Gang: Corona» forteller Sjømannsprest Magnus Hegland Ingvaldsen og Vibeke Knoop Rachline, journalist og forfatter, om livet under portforbudet i Frankrike nå.

Publisert: 10.04.20 kl. 05:46

Mer om Coronaviruset

Fra andre aviser