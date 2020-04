FRYKTER PÅGANG: Utenfor legevakten på Aker Sykehus var det satt opp telt for å teste folk for coronaviruset. Nå frykter Legeforeningen uhåndterlige køer etter at viruset er under kontroll. Foto: Helge Mikalsen

Frykter uhåndterlige helsekøer i Norge etter coronakrisen

Legeforeningen roper varsko til Helsedirektoratet, og sier de er svært bekymret for at helsekøene skal bli uhåndterlige etter coronaviruset er under kontroll.

Det kommer frem i et svar Legeforeningen har sendt Helsedirektoratet, som VG har fått tilgang til, hvor de omtaler konsekvensene av coronakrisen.

«Legeforeningen er svært bekymret for at helsekøene vil bli helt uhåndterlig etter krisen, men enda verre at alvorlige tilstander ikke blir behandlet og at det i befolkningen som sådan vil være et større helsetap knyttet til manglende «ordinær» behandling enn selve covid-19 epidemien», skriver de i sitt svar.

De mener at normal behandling er i ferd med å bli så nedskalert av myndighetenes tiltak at det kan skape kaos i helsekøene.

President i Legeforeningen, Marit Hermansen, sier de ser at sykehusene har tatt ned planlagt aktivitet for å skape kapasitet for intensivbehandling, og opplæring av nytt personell.

– I tillegg opplever fastlegene mindre pågang. Det er mange som ikke kommer, som kanskje er redde for å kontakte helsetjenestene, eller tror de har for mye å gjøre nå. Det samme opplever avtalespesialistene, altså lungeleger eller hudleger som holder til utenfor sykehus. Det er veldig mye som ikke blir gjort, som normalt hadde blitt gjort, sier Hermansen.

Den samme problemstillingen trekkes frem av Norsk Sykepleierforbund i sitt svar til Helsedirektoratet, som VG har fått tilgang til. De ber myndighetene differensiere mellom sykehus og helseforetak som har mindre trykk fra coronapasienter, slik at disse kan opprettholde ordinær drift.

«Jo mer aktivitet som skyves ut i tid, jo større blir etterslepet. Dette skal også håndteres av det samme helsepersonellet som har stått på og jobbet 24/7 i måneder for å håndtere pandemien» skriver NSF i sitt svar.

Helseminister Bent Høie sier tiltakene som er gjennomført har vært nødvendige for å sikre at helsetjenesten er forberedt på en økt tilgang av pasienter med coronaviruset.

– Det betyr at leger har vurdert at noen av pasientene kan vente på behandling. Jeg skulle selvsagt ikke ønsket at vi var i en situasjon der dette var nødvendig, og vi vet det blir krevende for sykehusene å ta igjen det som er skjøvet på, sier Høie til VG.

Legeforeningen er bekymret for at noen kanskje har ventet for lenge med å få behandling som ikke handler om coronaviruset, og at det vil ramme helsekøene kraftig etter epidemien er under kontroll.

– Vi vet ikke hvor lenge vi skal stå i denne situasjonen. Det er stor oppslutning om tiltakene man nå har gjort, men vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig, sier Hermansen.

For å hindre kaos i helsetjenestene i tiden som kommer etter epidemien, ber Legeforeningen om at det legges til rette for å sikre annen behandling samtidig som man takler coronasmitten.

«I en situasjon der vi antar at det er behov for å videreføres sterke tiltak, må det nå være sterkere fokus på hvordan helsetjenesten kan klare å håndtere pandemien samtidig som man også sikrer annen pasientbehandling» skriver Legeforeningen.

President i Legeforeningen, Marit Hermansen. Foto: Thomas B Eckhoff / Thomas Eckhoff

Hermansen mener det spesielt er to ting som man må vurdere å gjøre i tiden fremover.

– Det ene er å oppfordre pasientene til å møte til time, ikke å holde seg borte. Når disse timene er satt opp så er det fordi det er vurdert at det er riktig. Så er det viktig å se på om man, når man har skalert ned behandling, må justere det nå. Man kan bruke avtalespesialistene i større grad. De er utenfor sykehusene, og kan kontrollere smittefaren, sier Hermansen.

Også Høie sier de vil forsøke å nå frem til pasienter som ikke møter opp til avtalte timer, som et grep for å hindre kaos i helsekøen.

– Det er mange pasienter som er bekymret for smitte eller tror at fastlegen deres nå ikke er tilgjengelig. Det fører til at flere pasienter enn nødvendig uteblir fra behandling og undersøkelser. Vi prøver derfor å nå frem til disse med informasjon om at det er trygt å oppsøke helsetjenesten når du har behov nødvendig helsehjelp, sier Høie.

Neste uke skal regjeringen ta stilling til i hvilken grad coronatiltakene skal videreføres. Et eget ekspertutvalg skal vurdere de samfunnsøkonomiske konsekvensene. Det er i denne sammenhengen at Legeforeningen nå varsler Helsedirektoratet om sine bekymringer.

Flere organisasjoner og aktører i arbeidslivet er bedt om innspill fra Helsedirektoratet. De har fått anledning til å svare på disse spørsmålene.

Er det noen tiltak som er spesielt krevende og som man bør ta sikte på å avvikle først, hvis det skulle bli mulig å lempe på tiltakene? Er det noen tiltak som er unødvendige, har liten effekt eller utilsiktede negative effekter? Hva vil være viktigst å gjøre for å få hjulene i gang igjen i næringsliv og samfunn? Er det noen andre tiltak eller justeringer av dagens tiltak som vil kunne gi bedre og mer målrettet effekt enn dem vi har i dag?

Første rapport skal leveres innen 6. april. Gruppens rapporter blir offentlige så snart regjeringen har tatt beslutninger om smittevernstiltak.

