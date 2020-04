Babcock Scandinavian AirAmbulance anker ikke dommen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Babcock anker ikke dommen om virksomhetsoverdragelse

Luftambulanseoperatøren Babcock anker ikke dommen fra Nord-Troms tingrett, som fastslo at det ble gjort en virksomhetsoverdragelse fra selskapet Lufttransport.

Selskapet begrunner sin avgjørelse med at det er viktig at pilotene har sikkerhet for sine arbeidsplasser ved fremtidige operatørbytter, skriver Babcock Scandinavian AirAmbulance i en pressemelding.

Fredag 6. mars besluttet Nord-Troms tingrett at Babcock gjennomførte en virksomhetsoverdragelse da de overtok ambulanseflykontrakten og 91 piloter fra den forrige operatøren Lufttransport.

– Vi synes det er bra at våre medarbeidere nå vet at de er sikret jobb i tjenesten om det skulle bli et nytt operatørbytte. Det skaper en stabilitet og forutsigbarhet for pilotene som også vi ønsker, sier daglig leder Marius Hansen i Babcock.

Babcock ble også idømt 745.000 kroner i sakskostnader i dommen.

Babcock anker ikke dommen i Nord-Troms tingrett, som konkluderte med at overtakelsen av ambulanseflykontrakten og 91 piloter var virksomhetsoverdragelse.

– Prestisjenederlag

For Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund er svært fornøyd med at dommen blir stående.

– Babcock har tatt en svært klok beslutning. At vi nå får en avslutning på denne saken vil bidra til nødvendig ro omkring tjenesten. Situasjonen i luftambulansetjenesten har gitt unødig utrygghet for pasientene i mange år. Det har også vært en stor belastning for flygere og ansatte i flere år, sier han til VG

Han sier at han er glad for at det nå er endelig avklart at flygernes rettigheter videreføres.

– Norsk Flygerforbund har hele tiden advart mot konsekvensene av ikke å sikre kritisk nøkkelpersonell. Dette er et enormt prestisjenederlag for Luftambulansetjenesten Helseforetak, som ikke så det som nødvendig å sikre de ansatte. Med Babcocks beslutning kan vi nå endelig fokusere på det beste for denne livsviktige tjenesten, sier Carlsen.

