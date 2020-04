Advarer mot ny oppblussing av smitte

Onsdag holder regjeringen, Helsedirektoratet og FHI pressekonferanse om coronaviruset, som har ført til strenge smitteverntiltak de siste ukene. Der påpekes det at selv om man snart letter opp på noen tiltak er faren langt fra over.

Direktør i Helsedirketoratet, Bjørn Gulvåg, sier det har vært gjennomført et «fantastisk arbeid», som har ført til at man akkurat nå opplever at smitteraten går nedvoer.

Han han minner likevel om at det kan være mange smittede ute i befolkningen.

– Risikoen for for at dette kan endre seg raskt er ganske stor, hvis ikke de ti smitteverntiltakene følges.

Barn ikke i risikogruppen

Også direktør ved FHI, Camilla Stoltenberg, sier at det har hatt en positiv effekt med tiltakene som ble iverksatt 12. mars. Men hun advarer mot at epidemien kan bli mer omfattende.

– Det er fortsatt stor risiko for at vi får nye oppblussinger av utbruddet, med nye smittede, nye som blir syke, nye som vil trenge sykehusinnleggelse og intensivbehandling. Derfor må vi være årvåkne, derfor blir det avgjørende med innsats med alle i befolkningen.

Hun sier også at barn ikke er i risikogruppen.

– Informasjon fra alle land som er foran Norge i epidemien viser at barn, og barn med kroniske sykdommer, ikke ser ut til å ha alvorlig forløp av covid-19.

På spørsmål om hvorfor det kan virke som Norge nærmest «hermer» etter Danmarks tiltak, svarer Høie avvisende.

– Det er ikke slik det foregår. Situasjonen i Danmark og Norge er ganske lik. Vi bygger på samme kunnskap og erfaring, men de ligger litt foran på smitte og spredning.

Han mener det er betryggende å se danskene gjøre tiltak Norge planlegger litt før oss, da landene har samme kunnskapsgrunnlag.

Unngå unødig fare i påsken

På pressekonferansen sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland at politiet er styrket med 400 nye stillinger, og at de dermed er «der det trengs, når det trengs». Hun mener også helsevesenet er klare for det som skulle skje.

– Helsevesenet er forberedt på det som er forventet, og det som er uforventet.

– Vi vil fortsatt oppfordre alle til ikke å utsette seg selv for unødig fare i påsken, sier Mæland, før hun ber oss om å ikke tenne bål, unngå fester og store samlinger, at man bruker redningsvest på sjøen, og at man viser turvett.

Bent Høie trekker frem at det skal føles trygt for foreldre og ansatte på skolen.

– Det er få barn som blir smittet i denne epidemien, og liten betydning for videre smitte. I Sverige, hvor barnehager og barneskoler, har barn i førskole og barneskole holdt seg friske, sier han.

Skoler og barnehage åpner

På en pressekonferanse tirsdag ble det klart at smittevernstiltakene vil slippes opp på over påsken.

Det ble blant annet klart at barnhager åpnes like over påske – fra 20. april. I tillegg skal barneskolen fra 1. til 4. trinn åpnes 27. april.

Det samme gjelder også for de yrkesfagselevene på VG2 og VG3, hvor det lar seg gjøre på en smittevernsfaglig måte, kom det frem på pressekonferansen med Erna Solberg og Bent Høie.

Samtidig kom FHI med en advarsel onsdag morgen. De advarer mot at epidemien vil komme og at mange vil bli syke og noen alvorlig syke.

De er også kritiske til et nullvisjon-mål, som de frykter kan føre til at for eksempel foreldre ikke sender barn i barnhagen, eller at bedrifter ikke åpnes, i frykt for smittespredning.

Totalt er 93 personer med covid-19 bekreftet døde i Norge, mens nærmere 85.000 er bekreftet døde på verdensbasis.

