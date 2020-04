VIL SKATTE: Knut Kjær, her i 2005, da han var sjef for Oljefondet. Foto: Janne Møller-Hansen

Tidligere Oljefondet-sjef vil skatte av Tangen-tur

Knut Kjær mener Nicolai Tangens toppseminar i Philadelphia i november ga ham en privat fordel, og har satt av «en del titusener» på selvangivelsen.

Oppdatert nå nettopp

Kjær var med på å bygge opp Oljefondet, som han var sjef for fra 1998 til 2007. I november i fjor var han en av deltagerne på det mye omtalte seminaret til påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen.

Han opplyser at det gjorde inntrykk.

– Jeg ble overrasket og overveldet av hva som fulgte med i tillegg til disse seminarene, og tenkte at dette ga meg også et privat utbytte eller fordel. Derfor bestemte jeg meg for å ta det inn som et tillegg til min personlige inntekt. Jeg har stor respekt for at andre tenker på andre måter, sier Knut Kjær til VG.

les også Oljefond-Tangen fløy inn norske samfunnstopper til ni-millioners konsert og superkonferanse

– Har du vurdert om noe fra turen eller konserten skal skattes av?

– Ja, jeg har forberedt tillegg til inntekt på min personlige selvangivelse, det gjorde jeg for en god stund siden. Hva jeg har satt av og hvordan jeg gjør dette, det kan vi kan vi godt snakke om i 2021 når ligningen er offentlig, sier Kjær og fortsetter:

– Jeg har satt av en del titusener som tillegg på min inntekt for det som det ville kostet meg å fly over og være med på de tingene selv.

– Unik opplevelse

Nicolai Tangen sier han hadde planlagt det spektakulære toppseminaret i to år, og sendte ut uformelle invitasjoner allerede i mai 2018. I oktober 2019, få uker før seminaret, kunngjorde Oljefond-sjef Yngve Slyngstad at han ville gi seg.

Kjær understreker at det var det faglige innholdet som fristet, ikke konserten med Sting.

– Det er helt fremmed for meg å reise dit for å gå på konsert. Så god tid har jeg ikke. Seminaret på Wharton universitetet var en faglig unik opplevelse og noe av det mest inspirerende jeg har vært med på, både i kvalitet på forelesninger, diskusjoner og tverrfaglighet. For meg sitter det langt inne å sette av en helg til å ikke være med familien, fordi jeg allerede reiser mye.

NY SJEF: Nicolai Tangen tar over toppjobben i Oljefondet i september. Foto: Nina E. Rangøy, NTB scanpix

Tangen tok kontakt

I dag er Kjær styreleder i flere selskaper og rådgiver for fond i blant annet Kina, Singapore og Thailand. Han forteller at han har møtt Tangen i forbindelse med at de har holdt foredrag på flere av de samme konferansene, og understreker at de ikke er venner.

Seminaret ble arrangert i november. I starten av januar tok Tangen kontakt for å diskutere den ledige jobben som sjef for Oljefondet.

– Da var jeg overrasket, jeg trodde ikke at han ville tenke seg å ta den jobben fra den basen han hadde, sier Kjær.

Han understreker at han de siste årene har vært en kritiker av både organiseringen av Oljefondet og kompetansen i styret.

les også Samfunnstopper på tur var referanser for Oljefond-Tangen

– Jeg er ikke en «insider» i Norges Bank og styret har ikke spurt meg om råd. Mine motforestillinger nevnte jeg også i samtaler med Tangen. Jeg har aldri tatt kontakt med noen personer i Norges Bank eller styret om Tangen som kandidat.

Oppringt av hodejegere

Kjær var ikke blant Tangens referanser, men ble oppringt av hodejegerfirmaet som var på sjefsjakt for Oljefondet.

– I midten av februar ble jeg kontaktet av konsulentfirmaet styret i Norges Bank benytter, Russell Reynolds. Vi snakket veldig mye om kriteriene, og så snakket vi om kandidater. Delvis var det spørsmål om jeg visste om noen, i og med at jeg har et stort nettverk. Da nevnte jeg flere personer, og da var det også snakk om Tangen, som jeg forsto de vurderte.

les også Røe Isaksen tar selvkritikk etter Tangen-seminar

– Ble Tangen nevnt av Russell Reynolds eller av deg?

– Det husker jeg ikke, men det ble tydelig for meg da at han ble ansett som kandidat til stillingen.

Russell Reynolds tok kontakt med Tangen allerede i starten av desember, nesten en måned før den formelle prosessen startet og to måneder før hodejegerne snakket med Kjær.

– At de fant Nicolai Tangen og hadde et møte med ham i desember, det overrasket meg ikke i det hele tatt. Jeg tenkte: hvorfor hadde jeg ikke selv tenkt tanken? De var raskt ute med å kartlegge feltet og så ham som en åpenbar kandidat.

Tangen har tidligere sagt at det var naturlig for ham å ta kontakt med relevante personer i forbindelse med ansettelsesprosessen.

– I januar kontaktet jeg en rekke personer i Norge som kunne gi nyttige innspill til mine forestående intervjuer. Jeg klarerte med Norges Banks rådgiver at det var ok å gjøre intervjuforberedelser på denne måten, da rekrutteringsprosessen var offentlig kjent gjennom stillingsannonsering, skrev Tangen i en e-post til VG mandag.

Skatteetaten: Skatteplikt over 100.000

Lene Ringså, seksjonssjef i Juridisk avdeling i Skatteetaten, understreker at det er et skille mellom gaver som er skattefrie og gaver som er skattepliktige.

Skattefrie gaver med en verdi på mer enn 100.000 kroner skal rapporteres i skattemeldingen, uansett om gaven er penger, tjenester, gjenstander eller annet.

– Gaver kan imidlertid også være skattepliktige. Dersom gaven eksempelvis har sammenheng med et arbeidsforhold kan gaven være skattepliktig som lønn, sier Ringså til VG.

– Skatteplikt for gaver i arbeidsforhold kan omfatte gaver både fra arbeidsgiver og fra tredjeparter når gaven har en tilknytning til arbeidsforholdet.

GAMLE VENNER: Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted og Nicolai Tangen. Foto: Nina E. Rangøy, NTB scanpix

Regjeringsadvokaten: – Ikke skatteplikt

Blant Tangens referanser var regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, som også deltok på luksusturen til Philadelphia.

– Jeg deltok på turen som privatperson, etter invitasjon fra Nicolai Tangen, som er en nær venn, og som dekket alle kostnader. I den forstand ser jeg på min deltagelse på hele turen som en gave, fra en privat venn, sa Sejersted til VG mandag.

– Har du vurdert om noe fra turen eller konserten skal skattes av?

– Ja. Men så langt jeg kan vurdere, utløser private gaver som dette ikke skatteplikt.

Tirsdag ettermiddag skriver DN at regjeringsadvokaten likevel vil rapportere luksusseminaret til Skatteetaten.

Publisert: 21.04.20 kl. 18:37 Oppdatert: 21.04.20 kl. 19:19

Les også

Fra andre aviser