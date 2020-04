Kaller inn til ekstraordinært møte om Tangen-ansettelsen

Norges Banks tilsynsorgan kaller inn til ekstraordinært møte onsdag for å få en redegjørelse av prosessen rundt ansettelsen av påtroppende Oljefondet-sjef Nicolai Tangen.

Det bekrefter leder av representantskapet i Norges Bank, Julie Brodtkorb.

– Det er besluttet å innkalle til et ekstraordinært møte i morgen klokken ti, sier hun til VG etter et møte i den såkalte faste komité i representantskapet tirsdag formiddag.

– Sentralbanksjefen innkalles for å redegjøre for representantskapet, sier hun.

Dette skjer etter de siste dagers avsløring om Tangens nære bånd til sentrale samfunnstopper og hans «drømmeseminar» i USA i fjor. I november i fjor inviterte finansmannen til et tre dager langt opphold i Philadelphia.

LEDER: Julie Brodtkorb leder representantskapet i Norges Bank. Foto: Tore Kristiansen, VG

De mener altså at det er behov for at representantskapet møtes før det ordinære møtet avholdes den 11. juni. At saken nå bringes inn for Norges Banks tilsynsorgan, betyr i realiteten at det er en stor gruppe politikere som skal behandle saken.

– Når vi har konkludert, og det er ikke sikkert vi har grunnlag for å det på møtet i morgen, så sendes våre anbefalinger til hovedstyret i Norges Bank, sier Brodtkorb til VGTV.

Møtet er ikke offentlig, men protokollen fra møtet er det.

– Det er generelt viktig at Stortinget som vi er utnevnt av og det norske folk kan være sikre på at alt som skjer i Norges Bank og i oljefondet er etter regelverket. Det er vår oppgave ellers og det er det i dag.

Disse sitter i representantskapet: Julie Brodtkorb, leder Reidar Sandal, nestleder Harald Espedal Pål Farstad Ingrid Fiskaa Gjermund Hagesæter Line Henriette Holten Kari Anne Sand Eirin Kristin Sund Morten Søberg Ib Thomsen Paul Birger Torgnes Lars Tvete Truls Wickholm Marianne Aasen Vis mer

Tangen, som i mars i år ble presentert som Oljefondets nye sjef, leide inn to privatfly og dekket hotell, mat og drikke og underholdning for mange av de rundt 150 deltagerne, har Tangen opplyst til VG.

Blant deltagerne på seminaret var regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad, tidligere oljefondssjef Knut Kjær, statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H), NUPI-direktør Ulf Sverdrup, filosof Henrik Syse, styregrossist Knut Brundtland og flere Schibsted-ledere.

Lørdag kveld varslet Norges Bank at den vil undersøke Slyngstads reise.

SJEFER: Avtroppende sjef for Oljefondet, Yngve Slyngstad (t.v.), og påtroppende sjef Nicolai Tangen.

Vil betale for Slyngstad

I kjølvannet av VGs sak er det blitt stilt spørsmål om valget av Tangen som ny Oljefond-sjef og 53-åringens forhold til Slyngstad.

I en redegjørelse opplyser Norges Bank at de fikk oversendt USA-seminarprogrammet uken før ansettelsen av Tangen. Men deltagerlisten eller arrangementet var ikke en del av beslutningsgrunnlaget da han ble tilbudt jobb, heter det i redegjørelsen.

Banken skriver at Tangen var «den foretrukne kandidaten», og at han har «vist full åpenhet» i ansettelsesprosessen. Norges Bank har offentliggjort alle e-poster mellom Tangen og Slyngstad på sine nettsider. De har opplyst at de vil betale for opphold, mat og flyreise for den avtroppende Oljefondet-sjefen.

