STERKT KRITISK: – Vi kan ikke ha det slik at lederskikkelser i Norge flyr i luksusjet og spiser på luksusrestauranter som venner av Tangen, mens de deltar på den faglige delen som profesjonelle med sitatforbud, sier Fellesforbundleder Jørn Eggum. Foto: Mattis Sandblad

LO-topp krever full granskning: – Fremstår som «århundrets smøretur»

Sp, Ap og SV går kraftig ut mot de som deltok på Nicolai Tangens USA-tur. LO-topp Jørn Eggum krever full granskning av det han mener fremstår som «århundrets smøretur». Ap antyder at staten må ta deler av turregningen i etterkant.

VG skrev lørdag om Nicolai Tangens «drømmeseminar» i USA. I november i fjor inviterte finansmannen til et tre dager langt opphold i Philadelphia.

Tangen, som i mars i år ble presentert som Oljefondets nye sjef, leide inn to privatfly og dekket hotell, mat og drikke og underholdning for mange av de 130 deltagerne.

– Dette er så alvorlig

Blant deltakerne var regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, avtroppende oljefondsjef Yngve Slyngstad og statsråd Torbjørn Røe Isaksen.

Tangen betalte turen for Sejersted, han betalte for hotell, opphold og flytur hjem for Slyngstad og mat og drikke for Isaksen.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener påspanderingen ikke var i tråd med nøkternheten den norske embedsmannstradisjonen bygger på.

SP-LEDER: Trygve Slagsvold Vedum mener det må en opprydding til. Foto: Frode Hansen

– Dette er så alvorlig at jeg krever at statsminister Erna Solberg og regjeringsråden kan bekrefte om dette er gjeldende standard for hva man som offentlig tjenesteperson kan være med på. Mener statsministeren det, da må vi virkelig ta en debatt; da må vi rydde opp og stramme inn, sier Sp-lederen.

Vedum legger til:

– Jeg betviler ikke at seminaret var omfattende og fantastisk. Poenget er all påspanderingen. Folk flest må passe på at det ikke blir 50 kroner feil på reiseregningen. Da fremstår det som disse elitefolkene har vært med på, som noe vi ikke kan leve med. Her må det opprydding til.

Kritisk til nettverket

Han er bekymret for en ting til:

– Når du ser på alle de sentrale skikkelsene i Norge, som var med på denne turen, da går det også an å stille spørsmålstegn ved hvem som har påvirket valget av Tangen som ny oljefondsjef. Da må jeg nesten spørre statsminister Solberg om daværende næringsminister på noen måte formelt eller uformelt var inne i prosessen med at Tangen skulle få bli leder av oljefondet, og hvorfor dette ikke var en del av hans offisielle kalender når staten dekket deler av kostnadene.

– Århundrets smøretur

Jørn Eggum er leder i LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet.

Han sier han er rystet.

– Vi krever full granskning av det som fremstår som århundrets smøretur. Det er noe suspekt med denne typen arrangement der finanseliten kjøper seg nettverk på lukkede seminar.

Han stiller spørsmål ved dømmekraften til viktige samfunnsaktører som deltok.

– Vi kan ikke ha det slik at lederskikkelser i Norge flyr i luksusjet og spiser på luksusrestauranter som venner av Tangen, mens de deltar på den faglige delen som profesjonelle med sitatforbud, sier Eggum.

KREVER GRANSKNING: : LO-leder Jørn Eggum mener Tangens seminar fremstår som århundrets smøretur. Foto: Mattis Sandblad

– Det er lov å delta på seminar?

– Ja, det er det og jeg betviler ikke at det var strålende. Men det er noe med dette nettverket som jeg er meget skeptisk til: Det er jo ikke sikker det er en sammenheng, men det gir grobunn for tvil. Tilliten er svekket, sier Eggum.

Tajik ber om vurdering av regning

Ap-nestleder Hadia Tajik sier involverte statlige organer må vurdere om de i ettertid skal be om å få ta regningen til lederne de har sendt med på turen til Tangen.

– Statsforvaltningens gaveveileder er rimelig klar på at det er begrensninger på hva slags gaver man kan la seg bli påspandert som offentlig tjenestemann. Selv om seminarprogrammet på denne turen ser omfattende ut, har den såpass luksuriøse overtoner at det er rimelig å be om en helt konkret vurdering av om hele eller deler av det må tilbakebetales for dem med offentlige verv.

KRITISK: Ap-nestleder Hadia Tajik mener det er naturlig å kreve full åpenhet fra de med offentlige verv om slike bindinger. Foto: Frode Hansen

Hvem som eventuelt skal ta regningen, er hun i tvil om.

– Om det er de som har reist på turen selv eller arbeidsgiveren som må ta seg av tilbakebetalingen, kommer an på om seminarprogrammet var relevant nok for arbeidsgiver og om utgiftene var rimelige, sier Tajik.

SVs talsperson, Kari Elisabeth Kaski, sier de også vil be om en redegjørelse.

– Jeg er bekymret for de bindinger, bekjentskaper og arbeidsmetoder som denne saken viser. Vi kommer til å be regjeringen redegjøre for alle sider ved dette. Vi må få informasjon om ansettelsesprosessen og om noen som har vært med på turen har vært inkludert i prosessen. Vi må også få innsikt i hvilke bindinger og habilitetsspørsmål som er knyttet til Tangen, sier hun.

SMK: Sejersted er inhabil

Statsministerens kontor (SMK) skriver til VG at de har fått opplyst fra regjeringsadvokat Fredrik Sejersted at han var invitert til seminaret som venn og ikke i kraft av å være regjeringsadvokat.

«Hans nære vennskap til Nicolai Tangen vil gjøre Sejersted inhabil i saker som gjelder Tangen», skriver Statsministerens kontor i en sms.

KOMMENTERER: Statsminister Erna Solberg fastslår at regjeringsadvokaten er inhabil i forhold til den nye oljefondsjefen, Nicolai Tangen. Foto: Helge Mikalsen

Sejersted antydet lørdag overfor VG at han kan bli inhabil i saker om Oljefondet.

Statsminister Erna Solberg sier også til VG at det er klare regler for hva man kan motta som regjeringsmedlem eller statsansatt.

– Det er ikke anledning til å ta imot gaver, reiser, hotellopphold, bevertning eller andre fordeler som er egnet til, eller som av giveren er ment, å påvirke det vi gjør i jobbene våre, sier Erna Solberg.

– Når vi er på reiser eller seminarer i embets medfør, skal det altså betales av arbeidsgiver på vanlig måte. Det er også viktig at det er full åpenhet om det, sier Solberg.

Forlovere og faddere

Fredrik Sejersted, som til daglig er Regjeringsadvokat for den norske stat, forteller at han og Tangen er venner.

REGJERINGSADVOKAT: Fredrik Sejersted forteller at han og Nicolai Tangen har vært venner i 34 år. Foto: Harald Henden

– Nicolai Tangen og jeg er gamle venner, og har vært det i 34 år, siden vi møttes første gang sommeren 1986 på Heistadmoen på vei inn til førstegangstjeneste. Vi har vært forlovere for hverandre, og faddere for hverandres barn. Dette seminaret var for meg en privat tur, på invitasjon fra en god venn, skriver Sejersted i en SMS til VG.

Røe Isaksen avviser

Thorbjørn Røe Isaksen deltok på seminaret fra fredag til søndag. Han avviser all kjennskap til ansettelsesprosessen.

– Jeg har på ingen måte vært involvert i ansettelsen i Oljefondet som gjøres av den uavhengige Norges Bank, og jeg visste heller ikke at Tangen hadde fått jobben før jeg så det i media, skriver Isaksen i en kommentar til VG lørdag.

Isaksen presiserer at han var på en lengre reise og at han allerede befant seg i USA.

– Reise og hotell ble følgelig betalt av departementet på vanlig måte fordi jeg deltok som statsråd. Invitasjonen til seminaret og til å delta i programmet ble journalført og behandlet i departementet på vanlig måte. Jeg har altså ikke reist ens ærend til USA for å delta på dette seminaret.

Han opplyser også at han hadde med seg sin politiske rådgiver og at han møtte Norges konsul i Philadelphia.

– Det skjer ikke når jeg er på private reiser.

I LONDON: Påtroppende sjef i oljefonden Nicolai Tangen sier seminaret og ansettelsen hans har ingenting med hverandre å gjøre. Foto: Nina E. Rangoy

– Har aldri «smørt» noen som helst

Nicolai Tangen skriver i en e-post til VG at Eggums påstand om at dette var en «smøretur» faller på sin egen urimelighet.

– For det første gikk invitasjonene til dette seminaret ut i mai 2018, altså 18 måneder før det fant sted. Jobben som leder for Oljefondet var da ikke ledig. For det andre var det ingen som var med i ansettelsesprosessen som var med på seminaret. Og for det tredje har jeg aldri «smørt» noen som helst i hele mitt liv, det er ikke slik jeg holder på. Dette seminaret og ansettelsen av meg har ingenting med hverandre å gjøre, sier Nicolai Tangen til VG.

Tangen understreker at seminaret ikke bare var for folk fra Norge.

– Tilsammen var vi cirka 150 deltakere, hvorav 35-40 kom reisende fra Oslo. Flesteparten av deltagerne kom fra England, resten fra Europe og USA, sier han.

VG har via oljefondets informasjonsavdeling bedt om at Slyngstad får tilsvar til denne saken. Norges Bank viser til det Norges Bank-sjef Øystein Olsen sa til VG lørdag, kveld hvor de informerte om at de vil undersøke om Slyngstads tur er innenfor sentralbankens etiske regelverk.

Publisert: 19.04.20 kl. 12:19

