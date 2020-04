ALVORLIG: Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen er overrasket over hvordan ansettelsen av ny oljefondssjef har forløpt, og mener situasjonen er alvorlig. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Jusprofessor om Tangen-ansettelsen: – Ikke hatt noen saker av disse dimensjonene

Prosessen rundt ansettelsen av den nye oljefondssjefen mangler sidestykke, ifølge Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen. Flere eksperter mener nå at Tangen-saken øker i alvorlighet.

– Vi har ikke hatt noen saker av disse dimensjonene i norsk forvaltning. Dette er en helt spesiell sak, og omhandler en av de viktigste stillingene i norsk forvaltning, sier jusprofessor Bernt til VG.

Torsdag ble det kjent at representantskapet i Norges Bank krever svar på 26 spørsmål i forbindelse med ansettelsen av finansmann Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet. Sentralbanksjef Øystein Olsen har under én uke på seg til å svare.

I helgen skrev VG om Tangens «drømmeseminar» i USA, der en rekke norske samfunnstopper deltok på Tangens regning. Noen måneder etter ble han ansatt som ny sjef for Oljefondet.

Spørsmålene fra tilsynsorganet understreker alvoret i saken, mener flere eksperter VG har snakket med.

SJEFENE: Nicolai Tangen (på storskjerm t.v.) ble 26. mars presentert som ny sjef for Statens pensjonsfond utland på en pressekonferanse i Oslo av avtroppende sjef Yngve Slyngstad (t.h.). Foto: Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

Mener ansettelsen var forhastet

– Det er viktig å avklare grunnlaget for denne tilsettingen, som i sin helhet må være basert på faktisk kunnskap og ikke på personlig tillit til søkeren, sier Jan Fridthjof Bernt.

Hovedspørsmålet er om Norges Bank har gjort jobben sin da de ansatte Tangen, mener han.

– Kan man i praksis lese spørsmålene fra representantskapet som mistillit?

– Når man forlanger å få slike viktige forhold dokumentert, er det ikke uttrykk for mistillit, men for at man mener det er viktig å fjerne enhver usikkerhet om tilsettingsmyndighetene sørget for at det hverken nå eller senere skal kunne oppstå noen tvil om tilsettingsprosessen eller Tangens egnethet, svarer Bernt.

– Hva sier deg at alle disse spørsmålene står ubesvart – etter at Tangen er ansatt?

– Det er overraskende. Det kan se ut som det har vært en forsert prosess der man mente at det hastet med en å sikre seg akkurat denne søkeren. Man kan ha følt at man ikke kunne presse Tangen på disse opplysningene før han var tilsatt, av frykt for at han da ikke ville opprettholde søknaden.

Håper på god forklaring

Flere av de 26 spørsmålene fra representantskapet dreier seg om potensielle interessekonflikter mellom Tangens egne finanser og hans nye jobb i norsk forvaltning.

Jusprofessor Bernt er særlig spent på avklaringer rundt nettopp dette.

– Jeg venter på en god forklaring på hvordan man kan klare å opprettholde et vanntett og ugjennomsiktig skille mellom det Tangen selv eller de som handler for ham, gjør som økonomisk aktør, og det han selv gjør på vegne av Norges Bank og får kunnskap om i den sammenheng. Det er grunnleggende viktig for tilliten til Oljefondets integritet at det ikke kan reises slike spørsmål.

«Illustrerer hvor alvorlig situasjonen er»

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er medlem av finanskomiteen, som er representantskapets kontaktpunkt på Stortinget. Han sier at omfanget og detaljgraden i spørsmålene som ble offentliggjort torsdag både understreker og forsterker alvoret i saken.

– Når representantskapet i etterkant av at en ansettelse har funnet sted finner grunn til å stille så mange spørsmål – og dét etter en runde med redegjørelse fra sentralbanksjefen – illustrerer det veldig tydelig hvor alvorlig situasjonen er.

I FINANSKOMITEEN: Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Jobben som oljefondssjef er en av de aller viktigste i Norge, denne personen skal forvalte vår felles formue. Da er det utrolig viktig at vedkommende har bred tillit og integritet, legger Gjelsvik til.

– Hva tror du utfallet av dette blir?

– Det gjenstår å se. Norges Bank har et stort ansvar for å gi svar på disse spørsmålene så raskt og presist som mulig. Så får vi ta det derfra.

Mener spørsmålene kunne kommet før

Hans Petter Graver, jusprofessor ved Universitetet i Oslo, mener spørsmålene fra representantskapet er helt betimelige. Ifølge ham er det naturlig at representantskapet forvisser seg om at banken har undersøkt en potensiell interessekonflikt mellom Tangens private forhold og hans nye rolle som oljefondssjef.

– Man kunne kanskje forventet at det hadde stilt disse spørsmålene straks ansettelsen av Tangen ble kjent, og ikke først etter at saken har fått medieoppmerksomhet, sier Graver til VG.

– Når det gjelder spørsmålene knyttet til seminaret han arrangerte og som også nåværende leder av NBIM deltok i, så er spørsmålene helt betimelige så lenge de knytter seg til ansettelsesprosessen og Norges Banks etiske retningslinjer.

JUSPROFESSOR: Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo. Foto: Robert S. Eik, VG

«Virker veldig inkompetent»

Knut Oddvar Johannessen Ims, økonom og etikkprofessor ved NHH i Bergen, mener det er mye rundt ansettelsen av Tangen som fortsatt er uklart, og som må frem i lyset.

– Hvordan er pengene tjent? Pengene til denne milliardæren i Norge. Det er det aller mest vesentlige og interessante, og dette har knapt vært på banen. I stedet har det vært mye snakk om hvordan pengene er brukt, bemerker Ims overfor VG.

– Hva tyder spørsmålene fra representantskapet til Norges Bank på?

– Det virker veldig inkompetent at de ved ansettelsen til en slik stilling bare hører på hva milliardæren og hans nære venner i toppen av norsk samfunnsliv sier, uten å bruke den kompetansen mange i Norges Bank har til å etterspore etterretteligheten i det kapitalisten har sagt, svarer etikkprofessoren.

ETIKKPROFESSOR: Knut Oddvar Johannessen Ims, økonom og etikkprofessor ved NHH i Bergen. Foto: Privat

Mener det største problemet står urørt

Ivar Kolstad, førsteamanuensis med spesialisering i forretningsetikk ved NHH i Bergen, mener spørsmålene fra representantskapet er gode og grundige. Men likevel savner han en annen dimensjon:

– De har vektlagt mer prosess og regler enn substansen i saken. Jeg mener det er et mye større problem at man har en samfunnselite som preges av en moralsk blindhet knyttet til hvem man omgås og hva slags verdensbilde man har. Saken føyer seg inn i et mønster som viser at det som styrer beslutningsprosesser i Oljefondet er avkastning, ikke etikk.

ETIKKEKSPERT: Ivar Kolstad ved NHH i Bergen. Foto: CMI, Magne Sandnes

