SIER NEI: Jørn Eggum, lederen i Fellesforbundet, mener at regjeringen brøt et enstemmig stortingsvedtak da fagbevegelsen ikke ble tatt med på råd om å sikre arbeidskraft om kan plante og så for landbruket nå i vår. Foto: Ola Vatn / VG

Corona-konflikt: Ap vil stoppe nye regler om landbruksarbeid

Den store politiske enigheten om statlige corona-tiltak slår nå sprekker. Arbeiderpartiet nekter å godta regjeringens midlertidige regler for arbeidsledige som tar jobb i landbruket.

For mindre enn 20 minutter siden

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) varslet onsdag ettermiddag at arbeidsledige som tar arbeid i landbruket, kan kombinere dette med dagpenger.

– Vi ønsker å stoppe denne regelen. Den vil låse de som jobber i landbruket inne i et lavlønnsregime, sier Nils Kristen Sandtrøen, Aps landbrukspolitiske talsmann, til VG.

Dersom regjeringen fremmet forslaget som en del av corona-kriseloven, kunne en tredel av Stortingets medlemmer stoppe det.

Men regjeringen omgår denne vetoretten ved å vedta dette som en vanlig forskrift.

– Dette er utenfor corona-lovens virkeområde og noe regjeringen dermed kan bestemme på egen hånd, sier statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet, til VG.

Landbruket trenger folk

Bøndene skal nå i gang med planting, og sesongarbeiderne som gjør denne jobben for lav betaling, er i svært stor grad EØS-arbeidskraft fra det tidligere Øst-Europa.

Men grensene er stengt, og nå ønsker regjeringen å gjøre dette arbeidet attraktivt for dagpengemottagere i Norge:

– Dagpenger per time er høyere enn timelønn i landbruket, erkjenner Bollestad i en pressemelding.

Regjeringen har derfor bestemt at dagpengemottagere som arbeider i jordbruk, skogbruk og gartneri, bare skal føre annenhver time de jobber, inn på meldekortet.

Men det aksepterer ikke Ap, og heller ikke LO.

LO: Bryter stortingsvedtak

Fellesforbundets leder Jørn Eggum sier at han er «fly forbannet» og at regjeringen har brutt et enstemmig pålegg fra Stortinget:

– Regjeringen roter rundt i åkeren. Tirsdag vedtok Stortinget enstemmig at regjeringen, sammen med partene i arbeidslivet, skulle sikre arbeidskraft til landbruket. Så bryter de det på første dag, sier Eggum til VG.

Avviser brudd

Statssekretær Vegard Einan avviser at stortings-pålegget er brutt. Han sier til VG at de har vært i dialog med LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik.

LO-nestlederen bekrefter at hun fikk en telefon fra Einan mandag.

– Jeg svarte at LO ikke ønsket en slik ordning, men at de måtte bli enige med Fellesforbundet og NHO Mat og Drikke om dette, sier Følsvik til VG.

Lavlønnsmodell

– Det kan bli svært vanskelig å få tak i utenlandsk arbeidskraft til landbruket med stengte grenser og det store fallet i kronekursen. I en slik situasjon ønsker regjeringen å opprettholde en lavlønnsmodell som de vil subsidiere med dagpenger. Det er ikke akseptabelt, sier Jørn Eggum til VG.

VG får opplyst fra NHO at landsforeningen for mat og drikke har vært i dialog med regjeringen og støtter forslaget.

– Regjeringen ble pålagt av Stortinget å ta med partene i arbeidslivet. Fellesforbundet sier at det ikke har skjedd. Arbeiderpartiet går imot dette forslaget, sier Nils Kristen Sandtrøen (Ap).

– VI har informert partene på den måten at vi har snakket med dem. Her er det en interessekonflikt, og vi har ingen mulighet til å diskutere lønn, sier Vegard Einan til VG.

– Dermed vedtar regjeringen den samme ordningen som gjelder for fosterforeldre, for å unngå at man taper penger når lønn er lavere enn dagpenger. Det viktige nå er at bøndene får sådd og plantet. Derfor haster det, legger han til.

Publisert: 02.04.20 kl. 13:30

