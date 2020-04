BRYLLUPSDAG: Til sommeren skulle de feiret 60 års bryllupsdag. I forrige uke døde Øystein J. Mogen av coronaviruset. Her med kona Birgit. Foto: Privat

Birgit (83) mistet ektemannen Øystein (89) til coronaviruset

Til sommeren skulle de feiret 60 års bryllupsdag. I forrige uke døde Øystein J. Mogen av coronaviruset.

89-åringen var innlagt på Ullevål universitetssykehus etter å ha vært syk i rundt to uker.

Kona Birgit forteller at de begge testet positivt på coronaviruset etter å ha hatt symptomer.

– Vi mistet matlysten, det var det det begynte med, sier Birgit Mogen til VG.

Hun beskriver en periode med sterke symptomer. Den siste dagen før Øystein ble innlagt orket ingen av dem å stå opp av sengen. På kvelden fikk de besøk av en lege som besluttet å legge Øystein inn på sykehus, forteller Birgit.

Det var Varden som først skrev om at Øystein Mogen er blant dem som har dødd av coronaviruset.

Fikk besøkt ham

Også datteren har testet positivt på coronaviruset, forteller Birgit. Hun fikk derfor lov til å bli med da de skulle besøke ham på sykehuset.

– Da pratet han og var helt klar. Men han hadde maske for å hjelpe med pusten. Da vi reiste vinket han og virket helt fin. Men morgenen etter ringte de og sa at han var blitt mye sykere, sier Birgit.

Etter få timer døde Øystein.

– Det er et sjokk, et forferdelig sjokk. For da jeg var der på besøk virket det som om han kunne komme seg igjen, men så ble han verre, sier hun.

I dødsannonsen skriver familien følgende:

«Min inderlig kjære Øystein. Vår elsker pappa, svigerfar og vår snille morfar, gofa og oldefar».

– En god far

Sammen hadde paret to døtre og en sønn. Birgit har syv barnebarn og tre oldebarn.

– Han var en god far og bestefar, sier hun.

Paret bodde på Skullerud i Oslo. Dit flyttet de på begynnelsen av 1950-tallet etter å ha truffet hverandre på Ås hvor Øystein gikk på landbrukshøykolen.

Hun forteller at de pleide å være mye i hagen etter at de ble pensjonister.

– Jeg er vant til å ha ham rundt meg. Vi har vært pensjonister i mange år, så vi har vært mye sammen.

Hun beskriver en mann som var frisk og rask, utenom at han brukte gåstol.

Til sommeren skulle de feiret 60 års bryllupsdag.

– Han ville fylt 90 år 20. september. Vi hadde hatt mye å feire i år, men det blir ikke sånn.

Birgit forteller at hun fortsatt har symptomer, men at hun føler seg mye bedre. Midt i sorgen har hun måttet holde seg i karantene, slik at hun ikke smitter andre.

– Jeg har ikke sett andre enn datteren min siden tirsdag 10. mars, sier hun.

Fredag ettermiddag hadde 54 mennesker dødd av coronaviruset i Norge.

Øystein J. Mogen ville fylt 90 år 20. september. Foto: Privat

