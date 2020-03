SVARER: Charlotte Olsen er «Bamselegen» på NRK Super. Hun hjelper podkasten «Verdens gang» å svare på spørsmål fra barn. Foto: NRK Super

VG med coronapodkast for barn

«Verdens gang» kommer med en spesialepisode for de litt eldre barna.

VG

Oppdatert nå nettopp

Podkasten «Verdens gang» er VGs daglige nyhetspodkast, og i de siste ukene har episodene dreid seg utelukkende om coronautbruddet.

– Vi har fått med oss at barna har mange spørsmål om viruset, og siden vi ikke har en egen podkast for barn, tenkte vi at vi kunne lage en episode som foreldrene kan lytte til sammen med barna, sier innholdsprodusent Kristine Hellesland.

Episoden hører du der du vanligvis hører podkaster, eller du kan lytte til den her:

Hellesland mener at episoden kan fungere for barn mellom sju og 15 år. Redaksjonen har spurt barn om hva de lurer på og har funnet eksperter til å svare. Det er 12 år gamle Sander Riiser som stiller spørsmålene.

Programleder Nora Thorp Bjørnstad tok kontakt med lege Charlotte Olsen, som er kjent for «Bamselegen» på NRK, og hørte om hun ville hjelpe.

– Hun syntes det var et flott initiativ og er så flink til å forklare de litt vanskelige tingene for barna, sier Bjørnstad.

«Bamselegen» kommer også med egne episode om corona for barn.

REDAKSJONEN: Øverst til venstre: Magne Antonsen, Emilie Hald Torp, Nora Thorp Bjørnstad, Tor-Erling Thømt Ruud og Kristine Hellesland. Foto: SKJERMDUMP

I tillegg er økonomikommentator i E24, Sindre Heyerdahl, og professor i mikrobiologi og bestefar, Ørjan Olsvik, med i podkasten.

Alle episodene til «Verdens gang» kan du finne på denne samlesiden.

Hellesland utelukker ikke at redaksjonen kan lage flere spesialepisoder for barn.

– Får vi gode tilbakemeldinger på denne, så er det klart at vi synes det er meningsfylt å forklare det som skjer for barna også, sier hun.

Redaksjonen sitter på hvert sitt hjemmekontor og bruker video, lyd-apper og internett for å lage episodene.

Publisert: 30.03.20 kl. 14:27 Oppdatert: 30.03.20 kl. 14:44

Mer om Podkast Barn Hjemmekontor Coronaviruset Smittevern

Fra andre aviser