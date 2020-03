FORLENGES: Under pressekonferansen tirsdag ble det klart at også hytte-forbudet vil videreføres til over påske. Foto: Berit Keilen

Hytte-forbudet forlenges til over påske: – Blir helt meningsløst

Under pressekonferansen tirsdag ble det klart at hytte-forbudet videreføres til over påske. Det gjør Elin Ørjasæter forbannet.

Oppdatert nå nettopp

– Vi har aldri hatt så stort behov for å skjerme enkeltpersoner, så har vi nå en halv million hytter vi ikke kan bruke, raser skribent og forfatter Elin Ørjasæter.

Det har nå gått nesten to uker siden regjeringen kom med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid.

Regjeringen har bestemt at alle tiltakene videreføres til og med 13. april.

les også Skoler og barnehager stenges til over påske

Dette gjelder også hytte-forbudet hvor regjeringen forbyr hytteopphold utenfor hjemkommunen, og overtredelser kan straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder.

– Hytteforbudet har aldri vært begrunnet i smittespredning, men har vært begrunnet i kommunenes kapasitet til å håndtere sykdom, sa Solberg på pressekonferansen tirsdag.

Statsministeren oppfordrer familier til å kjøpe spill, late som de er på hytta, men bli hjemme i påsken.

– Jeg har ingen sympati for de som sutrer over at de går glipp av påsken, men for de som rammes av at hytteforbudet går utover deres egen eller nærmeste sin helse, sier Ørjasæter, som den siste tiden har gått hardt ut mot hytteforbudet.

Sover i bilen

Hytta har havnet i skuddlinjen i krigen mot coronaviruset, og i kommentarfeltene rases det mot både hytte-forbudet, og mot folk som vil dra på hyttene sine.

Ørjasæter forteller at hun har fått mange henvendelser fra folk som er fortvilet.

PROBLEMATISK: – Hytteforbudet skaper så store problemer for de som har et behov for å splitte husstanden og skjerme seg og sine, mener Elin Ørjasæter. Foto: Frida Marie Grande

– Det er for eksempel en elektriker som bor hjemme hos sine gamle, utsatte foreldre, og må dra på jobb hver dag. Han tør ikke bruke hytta i nabokommunen, som er knyttet til samme sykehustjeneste, og har de siste nettene sovet i bilen sin, sier Ørjasæter.

Hun sier hun har forståelse for at enkelte kommuner har behov for å skjerme seg, men mener dette ikke bør gå utover alle de andre kommunene.

– Jeg synes det er rart at det ikke er kommunalt regulert, men nasjonalt. Det blir helt meningsløst.

– Rart unntak

Helseminister Bent Høie (H) har gjort unntak for familier hvor én er bekreftet smittet, og ikke de andre: I slike tilfeller kan den syke være isolert hjemme, mens de friske kan reise i karantene på hytta.

Dette har fått flere hyttekommuner til å rase – de frykter at det lokale helsevesenet vil bryte sammen om mange hytteboere isolerer seg, og så kanskje blir syke, på hyttene sine.

Ordfører i Vinje kommune Jon Rikard Kleven ser med bekymring på dette.

les også Helseministerens beskjed til hytteeierne: – Dette handler ikke om deg

– Jeg synes det er synd at de ikke gjør noe med unntaket. Vi ba i går formiddag om at de skal fjerne dette, sier han og legger til:

– Det er svært sannsynlig at noen som bor med en som er blitt bekreftet smittet selv er smittet. Så da er det rart at disse kan reise på hytta, mens de som mest sannsynlig ikke er smittet, ikke får lov.

Kleven ser lyst på at hytteforbudet nå forlenges over påsken.

– Vi synes det er veldig fornuftig. Tanken bak er jo å bremse smittespredning, noe som har vært vår hovedargumentasjon, sier Kleven.

– Rammer urettferdig

Generalsekretær i Norsk Hyttelag Audun Bringsvor er enig i at det er en fornuftig avgjørelse at forbudet gjelder til over påske.

– Det var som ventet, og det aller viktigste er at vi ser en positiv utvikling.

Norsk Hyttelag er et aksjeselskap og en interesseorganisasjon for blant annet hytteeiere og hyttevel.

Bringsvor sa i forrige uke til VG at han forstår at det er nødvendig med en inngripende forskrift, men mener den rammer urettferdig.

URETTFERDIG: Generalsekretær Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag mener hytteforbudet rammer urettferdig. Foto: Leif-Magne Flemmen

– For eksempel hytteeiere som ikke får komme til Bergen. Jeg tror helsevesenet klarer å håndtere dem. Et annet eksempel; hvis du blir syk på hytta i Kragerø, blir du sendt til sykehus i Skien. Men folk derfra kan ikke dra på hytta i Kragerø, sa Bringsvor.

Han tolker ikke statsministerens ord på pressekonferansen tirsdag som helt satt.

– Jeg setter pris på at de lytter til innspill, og at tiltakene skal evalueres. Jeg ønsker ikke å angripe dette juridisk, men en inngripende lov bør ikke vare mer enn det som er nødvendig, sier Bringsvor.

Publisert: 24.03.20 kl. 18:51 Oppdatert: 24.03.20 kl. 19:02

Mer om Coronaviruset

Fra andre aviser