Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, er positiv til at kommuner i nord kjører strengere karantine-regime enn regjeringen. LO mener kommunale karantener gjør at arbeidstakere ikke får komme inn i kommunen for å gjøre jobben sin.

Ap og LO i corona-strid om lukkede kommuner

Ap og LO er på corona-kollisjonskurs i striden om kommuner kan innføre egne karanteneregler.

I et intervju tirsdag morgen støttet Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol at kommuner i Nord-Norge innfører egne karanteneregler.

NTB skriver at hun mener at lave smittetall i Nord-Norge gir tid til å rigge kapasiteten i intensivavdelingene og i de prehospitale tjenestene, slik at man i større grad er klar om det blir flere alvorlig syke.

– Derfor forstår jeg at man i Nord- Norge på dette tidspunktet ønsker å kjøre en strengere linje med tanke på karantene og innreisekontroll fra Sør-Norge, mens man forbereder helsesystemet og bygger ut intensivkapasiteten, sier hun til NTB.

Kjerkol peker på at Nord-Norge har et mer sårbart helsevesen enn andre deler av landet. Avstandene er større, intensivkompetansen lenger unna og anestesilegene og spesialsykepleierne færre.

Striden dreier seg om en rekke kommuner som mot rådene fra regjeringen og Folkehelseinstituttet, har innført lokale karantene-begrensninger, som gjør at folk som kommer inn i kommunen - i hovedsak må i 14 dagers karantene.

På den andre siden av denne striden står blant andre Aps nærmeste politiske venn, LO.

LO: Kritisk for å opprettholde produksjonen

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er en av flere LO-topper som sitter i Aps sentralstyre. Der sitter han sammen med Kjerkol.

I et notat som LO, LO-forbundet Industri Energi og NHOs største forening, Norsk Industri sendte til justisministeren fredag, griper de fatt i lokale karantenevedtak som et stort problem.

«Flere bedrifter opplever at ansatte holdes borte fra jobb basert på mistanke. Med en veldig lav terskel for hjemmekarantene får bedriftene store utfordringer etter hvert. Flere kommuner har satt strenge krav ved kryssing av kommunegrensene, blant annet automatisk 14 dagers karantene dersom du har vært utenfor grensene som er satt. Situasjonen vil forverre seg etter hvert som tiden går, og problemene vil til slutt bli kritisk for å opprettholde produksjonen», heter det i notatet som VG har fått tilgang til.

Også LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, er kraftig imot det Aps helsepolitiske talsperson nå stiller seg positiv til.

Leder Jørn Eggum i Fellesforbundet gikk tirsdag ut mot karantene-kommunene.

– Det dreier seg også forskjellsbehandling av bedrifter, som gjør at ansatte ikke får gjøre jobben sin. De stanses effektivt ved kommunegrensen, fordi enkeltkommuner har innført regler som gjør at de som kommer inn får 14 dagers karantene. Bedrifter og ansatte opplever at de ikke får komme inn for å fullføre jobben, sa Eggum, som også sitter i Aps sentralstyre.

Ber om dialog, ikke forskrift

Kjerkol mener det ikke er noen strid.

– Det er ingen uenighet mellom AP og LO. Alle tiltak må ha en faglig begrunnelse i smittevern og en kost-nytte vurdering.

– LO er mot lokale karantener fordi arbeidere ikke kommer inn til oppdrag i kommuner, du uttaler deg positivt til karantene i Nord-Norge: Det er vanskelig å si at dere er enige?

– Jeg synes denne saken bør løses gjennom dialog, ikke med at regjeringen kommer med en forskrift. Regjeringen må greie å skape dialog med kommunene nå, og gjennom dialog skape en enhetlig forståelse av hvordan man skal hindre koronasmitten. Det kan være gode argumenter for å sette inn ekstra tiltak i nord, for å vinne tid til å bygge ut intensivkapasiteten. Smittespredning har fortsatt kommet ulikt i ulike deler av landet. Det er uheldig at det nå pågår en juridisk kamp om hvorvidt disse tiltakene er lovlige.

Også LO-lederen ber om dialog.

– Ingen er tjent med full konfrontasjon mellom lokale og sentrale myndigheter i denne situasjonen. Det er viktig at vi alle følger opp helsemyndighetenes råd. Men det er ingen løsning å møte ordførerne med en konfronterende linje. Det bør være mulig å finne praktiske løsninger på dette tross alt avgrensede problemet. Regjeringen bør gå i dialog med ordførerne, slik ordførerne har bedt om, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Publisert: 24.03.20 kl. 15:14

