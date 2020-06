Les dagens avis her

I dagens eavis kan du lese hvofor 8 store norske selskaper tror hjemmekontor er kommet for å bli. Ikke for alle hele tiden, men for mange oftere enn før corona. Og så har vi et eget 24-siders Eliteserie-magasin før sesongen starter neste uke.

Du kan også lese om PST-sjefen som i sin tid i Justisdepartementet oppbevarte våpen ulovlig på kontoret, om skriftanalyse kobler bedrageridømt advokatsjef til omstridte regninger og hvordan Norges Bank har trosset tilsynsorganet i Tangen-ansettelsen.

På rampelyssidene kan du lese om en kommende rettssak som involverer flere kjente artister og i sportsbilaget kan du lese om den norske fotbalklubben som brøt smittervernreglene i forbindelse med trening.

I det sommerlige hjørnet lister vi opp dingsene du trenger denne sommeren, og ikke minst forteller vi deg om drømmeværet store deler av landet før de neste dagene.

Som alltid har vi også kryssord, sudoku og tegneserier.

