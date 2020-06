Nye reiseregler: Åpner for reiser til hele Norden – kun Gotland i Sverige

Regjeringen åpner for reiser til alle de nordiske landene, men kun til regioner med «akseptabelt smittepress».

Mange nordmenn har ønsket en åpning mot Sverige for å kunne dra på egen hytte eller feriere i nabolandet. Men smittespredningen i Sverige har gitt vanskeligheter for slike fritidsreiser.

Men i Sverige er det kun Gotland som regnes som en region med «akseptabelt smittepress».

– Smittesituasjonen i Sverige er dessverre slik at det kun er Gotland man kan reise til. Jeg er klar over at dette for noen er en stor skuffelse, at ikke hele Sverige åpnes, sier statsminister Erna Solberg på fredagens pressekonferanse.

Det betyr at karanteneregler og innreiserestriksjoner beholdes for store deler av Sverige – og reiser til andre områder enn Gotland frarådes.

I Gotland län (som ligger på øyen ytterst til høyre) var det bare registrert 106 smittede fredag:

Regioner kan lukkes - og åpnes

Statsministeren sier at regioner som i dag åpnes for reise kan bli lukket senere, dersom smittesituasjonen endres i den aktuelle regionen. Og regioner som nå er lukket, kan bli åpnet for reise.

Samtidig er det overordnede rådet: Alle reiser som ikke er strengt tatt nødvendige, frarådes.

Restriksjonene for hvilke regioner som er åpne for reise er basert på objektive kriterier, som er like for alle regioner, ifølge Solberg.

RÖDA BROR: Regjeringen fraråder alle reiser til Sverige, med unntak av Gotland, den lille øya til høyre i bildet.

Videre understreket hun at de nye reisereglene som ble presentert fredag – ikke handlet om hvor nordmenn skal legge ferien i sommer. For smittesituasjonen kan forandre seg raskt.

– Vi må planlegge for at reisebegrensninger kan vare over tid. Det kan komme nye smitteutbrudd på ulike steder før det finnes en vaksine, sier Solberg.

Sverige har registrert 49.684 smittetilfeller fredag ettermiddag. Det er nesten ti ganger så mange som Danmark.

Du må sjekke hvilke regler som gjelder

Norge åpnet 29. mai opp for feriereiser til Danmark fra 15. juni. På fredagens pressekonferanse ble det opplyst at det er egne restriksjoner for København-området.

Solberg påpekte at folk må selv sette seg inn i hvilke reiseregler som gjelder til enhver tid.

– Folk fra de nordiske landene kan reise til Norge uten innreiserestriksjoner eller karantene med de samme unntakene for regioner med høy smitte. Hver enkelt må altså sjekke hvilke regler som gjelder i det landet de vil reise til. Det er ikke sånn at norske myndigheter kan gi deg informasjon om alt dette, sier Solberg.

Under pressekonferansen opplyste Solberg at det er mulig å kjøre gjennom Sverige dersom man skal reise til Danmark.

– Men da kan man ikke stoppe eller overnatte på veien, sier Solberg.

