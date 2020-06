VIL HIT: Oslo-byråden håper at dette kan bli hennes nye arbeidssted. Foto: Martha Holmes

Nå vil Lan Marie Berg inn på Stortinget

MDG-politikeren stiller seg til disposisjon for å toppe partiets liste i Oslo til stortingsvalget i 2021. Hun vil jobbe for at Norge skal bli verdens første fossilfrie land.

– Dette har vært en lengre prosess for meg. Det har vært litt av et eventyr å se hvor mye det går an å endre Oslo på kort tid hvis MDG havner på vippen – og det er nettopp det vi trenger å gjøre på Stortinget: Komme inn med en stor grønn gruppe, og endre norsk politikk for alltid. Hvis partiet ønsker meg, så stiller jeg gjerne på førsteplassen, sier Berg til VG.

Hun har blitt en av de mest kjente MDG-profilene for folk flest, ikke bare i hovedstaden. Nå er hun altså klar til å ta steget ut av oslopolitikken.

Det er ikke lenge siden Berg sto innstilt som ny nestleder i miljøpartiet. Men i april kunngjorde hun at hun trakk seg, og heller ville satse på Oslo. Tiden strakk ikke til, var begrunnelsen.

– Var det fordi du hadde bestemt deg for at du ville inn på Stortinget?

– Svaret på det er ja. Den vurderingen jeg gjorde var at det viktigste jeg kan gjøre for at vi kommer inn med en stor gruppe på Stortinget, er å overbevise flest mulig velgere her i Oslo om å stemme på oss.

– Et vanvittig år

Oslomandatet er det sikreste mandatet MDG har. Fredag fortalte MDG-leder Une Aina Bastholm til Dagbladet at hun bytter bort plassen til fordel for Akershus – det samme som hennes forgjenger Rasmus Hansson gjorde fire år tidligere, da MDG havnet under sperregrensen og Bastholm endte som partiets eneste representant på Stortinget.

Men Berg tror ikke det samme vil skje igjen.

– Jeg tror at det er veldig lite sannsynlig, sier hun.

For MDG har vært i medvind etter brakvalget forrige sommer. Partiet har ligget godt over sperregrensen på gjennomsnittet av målingene det siste året. Like før valget ble også Berg og Eivind Trædal foreldre. På et tidspunkt ble det for mye, og i november 2019 ble hun sykemeldt ut året.

– Det var et vanvittig år med både det magiske ved å bli foreldre for første gang, og så gå rett inn i valgkamp og gjøre et brakvalg i Oslo der vi nesten doblet oss fra 2015 etter å ha styrt i fire år. Det var fantastisk, men det er klart at det også kostet. Så til slutt sa kroppen ifra om at den trengte en pause, sier Berg.

– Nå har jeg hatt mange måneder med permisjon sammen med datteren min, fått ladet batteriene, men også hatt det veldig fint med henne og fått den sjarmøretappen som mange ønsker seg. Det er jeg veldig glad for.

Hun sier det har vært rart å stå på utsiden av politikken det siste halvåret.

– Samtidig har jeg hatt kontakt med mange på rådhuset, og det er så flott å se det store laget vi har blitt med masse bra folk som er klare til å ta ansvar og drive prosjektet videre.

MDG-profilen fikk flest personstemmer i Oslo-valget, men hun har også mottatt mye hets. Hun frykter ikke at det kan bli verre om hun blir mer synlig i nasjonal politikk.

– Jeg tror det er dessverre at det er noen som forsøker å skremme politikere og samfunnsdebattanter vekk fra politikken. Det er noe vi må jobbe med som samfunn. Men for meg har det vært noe jeg har lært meg å leve med, og jeg mener den saken vi kjemper for er så viktig at det er mer enn verdt det.

Vil gjøre Norge til første fossilfrie land

Blir hun valgt inn som stortingsrepresentant for MDG, vil den viktigste saken for Berg bli oljepolitikken.

– Det var grunnen til at jeg ble med i MDG: At jeg så at MDG var det eneste partiet som turte å si at vi trenger å sette en sluttdato for oljenæringen, sier hun.

Det er også dette hun lover å kjempe hardest for på Stortinget: Hun vil at Norge skal bli verdens første fossilfrie land innen 2035.

– Det viktig å sette en sluttdato for å få med seg befolkning og næringsliv til å dra i samme retning. Det er akkurat det vi har sett i Oslo: Da vi satte et mål om at vi skal bli en nullutslippsby i 2030, så ble det ikke bare sånn at bare kommunen gjør alt det vi kan for å få det til, men også næringslivet, sier hun.

– For et par år siden satt jeg i den første serieproduserte elektriske 32 tonns gravemaskinen i verden. Etter at Oslo kommune stilte krav om utslippsfrie anleggsplasser, fant noen på at man kan ta motoren ut av en gravemaskin og bytte den med en elektrisk en. Når vi som politikere stiller strenge krav blir også befolkningen og næringslivet med, fordi spesielt næringslivet ser de mulighetene som kommer ut av det og kommer med løsninger.

Provosert av coronakrise-håndteringen

Mens hun har vært hjemme i permisjon, har det vært coronakrisen som har preget det meste av norsk politikk. Berg forteller at hun har blitt provosert av å følge med på hvordan politikerne på Stortinget har håndtert den.

– Opposisjonen og regjeringen kappes om å forsøke å være mest kompis med oljelobbyen. De gikk inn for enda flere oljesubsidier som et svar på coronakrisen. Det er bare så ekstremt uansvarlig i en tid hvor vi har dårligere tid på å kutte utslipp enn noensinne, sier hun.

– I stedet for å bruke muligheten til å kickstarte det grønne skiftet, bruker vi den til å forsette å legge alle eggene i en kurv. Man bør heller vri krisepakkene til de næringene vi ønsker å bygge opp. Det gjør det så tydelig for meg hvorfor MDG trengs mer enn noensinne i norsk politikk. For vi er det eneste partiet som setter klimasaken så høyt at vi kan gjøre det som trengs.

Publisert: 19.06.20 kl. 20:17

