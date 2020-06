AVSTAND: Slik så det ut på T-banestasjonen på Tveita i Oslo rundt klokken 16.30 fredag. Foto: Mattis Holt / VG

Kaos på Tveita T-banestasjon i Oslo

Fredag ble det meldt om store folkemengder på T-banestasjonen på Tveita i Oslo.

Solslyng fører til at linje 2 er innstilt mellom Tveita og Ellingsrudåsen. Rundt klokken 16.30 meldte VGs journalist på stedet om store folkemengder som oppholdt seg på T-banestasjonen på Tveita. Folk prøver å skaffe taxi uten at det kommer noen, og bussavgangene er uoversiktlige og for få til å dekke behovet.

– Det viktige nå er at det er etablert et tilbud med busser så får man ha litt tålmodighet. Det jobbes på spreng for få det utbedret, sier kommunikasjonssjef i Sporveien Cato Asperud.







Pressevakt i Ruter, Øystein Dahl Johansen sier at det er satt inn tre beredskapsbusser på strekningen mellom Tveita og Ellingsrudåsen.

– Vi har en god del beredskapsbusser men alle er ute for å forsterke andre linjer hvor veldig mange skal på badestrender. Det er viktig at folk passer på å følge de retningslinjene og anbefalingene som er på smittevern, sier Johansen.

VG får også bekreftet fra en ansatt på stedet at det er kaotiske tilstander ved T-banestasjonen fredag kveld.

– Det er svært mange mennesker som har samlet seg ved T-baneområdet, sier vedkommende.

Tidlig i mai la Helsedirektoratet ut en veileder med smittevernråd for kollektivtransport. Her står det blant annet at passasjerer bør stå/sitte spredt, for eksempel på annethvert sete, for å kunne holde god nok avstand til hverandre. Minst en meters avstand anbefales, og at maks 50 prosent av passasjerkapasiteten bør benyttes for å ivareta avstand.

I en rapport til Samferdselsdepartementet, som VG har fått innsyn i, trekker Ruter frem de økende overskridelsene som en kritisk utfordring.

Johansen sa i forbindelse med den rapporten at folk ikke alltid overholder anmodningen om å vente på neste avgang, og at overskridelsene gjerne skjer etter klokken 14 på hverdager.

Publisert: 19.06.20 kl. 17:09 Oppdatert: 19.06.20 kl. 17:23

