Politiet lot folk demonstrere - får støtte fra Høie

Politiet hadde trolig ikke lov til å stoppe demonstrasjonene i helgen med grunnlag i Stortingets coronaforskrift. Forskriften forbyr arrangement med mer enn 50 personer, men nevner ikke demonstrasjoner.

Det opplyser helseminister Bent Høie (H) til VG.

Fredag demonstrerte tusenvis i en støttemarkering for «Black lives matter» i Oslo. Flere tusen dukket opp foran Stortinget og regelen om én meters avstand ble ikke overholdt.

I etterkant har blant annet Frps Jon Helgheim stilt spørsmål til justisminister Monica Mæland (H) om hvorfor politiet ikke grep inn og stoppet demonstrasjonen.

– Politiet står med dilemma om å bidra til å verne om ytringsfriheten eller å følge en uklar forskrift om smittevern, sier politiadvokat Kai Spurkland i Oslo politidistrikt til VG.

Han peker på to hensyn, som han poengterer er viktige. Folkehelse og ytringsfrihet. Han forteller at politiets hovedoppgave da et folkehav møtte opp for å demonstrere mot rasisme i Oslo fredag ettermiddag, var å ivareta ro og orden.

Spurkland svarte først i et leserbrev i Aftenposten på et innlegg fra professor Janne Haaland Matlary ved Universitet i Oslo som spurte: «Hvorfor tillot politiet enorme brudd på smittevernreglene?»

– Uklar forskrift

Til VG sier Spurkland at politiet måtte bidra til at folk fikk ytre seg på den måten man har krav på etter Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

– Hvis regjeringen gir en velbegrunnet og klar forskrift som sier at demonstrasjonsretten må begrenses for å ivareta smittevernhensyn, vil politiet håndheve denne, sier Spurkland.

Spurkland sier til VG at det på grunn av usikkerheten rundt covid-19-forskriften § 13 forelå et svakt grunnlag for å begrense ytringsfriheten.

I corona-forskriften står det at det ikke kan være mer enn 50 personer til stede ved arrangementer på offentlig sted, men i listen over ulike arrangementer som omfattes av forbudet nevnes ikke demonstrasjoner spesifikt. Det nærmeste man kommer i forskriftens tekst er betegnelsen «andre arrangementer».

Støtte fra Høie

– Jeg skjønner at forskriften ikke oppleves som klar når det gjelder demonstrasjoner. Spurkland har trolig rett i at forskriften ikke gir rettsgrunnlag til å gjøre inngrep i ytringsfriheten. Dette ville også vært problematisk sett opp mot Grunnloven, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie i en e-post til VG.

– Det betyr ikke at en i denne situasjonen bør arrangere tradisjonelle demonstrasjoner i strid med reglene for arrangementer og våre smittevernfaglige råd. Det å få kontroll på smittespredningen har kostet samfunnet og enkeltmennesker dyrt. Vi bør nå sammen også beholde kontrollen. Da er min oppfordring at en i denne tiden finner andre måter å demonstrere og ytre seg på, enn å samle mange mennesker tett, legger han til.

Høie sier at demonstrantene som deltok i helgen har vært utsatt for risiko for smitte. Han ber derfor de som får symptomer på coronaviruset om å bli hjemme og få testet seg.

– Å samle så mange mennesker tett i denne tiden, er også i strid med de rådene vi gir, sier Høie.

Høie sier til VG at corona-forskriften skal redusere risikoen for smittespredning. Han er glad for at initiativtakerne så på demonstrasjonen som et arrangement og forholdt seg til det, uavhengig av de juridiske spørsmålene.

Han mener samtidig at politiet gjorde rett da de ikke stoppet demonstrasjonene.

– I Norge står ytringsfriheten sterkt. Grunnloven gir et sterkt vern for retten til å si sin mening og til å demonstrere. Det gjelder også i coronasituasjonen. Politiet har derfor etter våre vurderinger rett i sine vurderinger i denne situasjonen.

Spurkland forteller om mye kommunikasjon både internt i politiet og med eksterne personer og grupper i dagene og timene før demonstrasjonen.

– På så store arrangementer er det alltid en god planlegging og en god dialog med arrangør. Sammen legger man opp til en knirkefri gjennomføring, og i den prosessen blir det alltid spørsmål om hva vi kan gjøre om ting kommer ut av kontroll. Det å hindre en demonstrasjon på grunn av folkehelse er første gang jeg har hørt om i Norge hvert fall. Det ble vurdert mye, og vi hadde en klar og tydelig plan på å ikke gripe inn på grunn av smittevernet.

