«Lance» nærmer seg Longyearbyen

NORDISHAVET/OSLO (VG) Lørdag morgen er det ventet at «Lance» ankommer Longyearbyen - 29 dager etter de «satte seil» for å hente ut polfarerne Børge Ousland og Mike Horn.

Polfarernes ekspedisjon over Nordpolen startet i Alaska 25. august i år. Målet var å krysse Polhavet fra Alaska til Svalbard med seilbåt og ski. De to skulle egentlig hentes ut av isen med en seilbåt da ekspedisjonen over Nordpolen var over, men de enorme kreftene i isen kunne ha knust en seilbåt. Dermed ble «Lance» leid inn for å hente dem.

Etter å ha gått på ski siden 12. september kom de endelig om bord på «Lance» etter 87 dager på isen.

Men å komme seg til Svalbard var lettere sagt enn gjort. Isen på Nordpolen festet et jerngrep rundt «Lance», som ble sittende bom fast. Etter to uker slapp isen endelig taket natt til 27. desember.

ENDELIG LØS: Her har «Lance» endelig kommet seg løs fra isens jerngrep. Foto: Jørgen Braastad

Da startet en 12 timer lang kamp for å komme seg ut på åpent hav, før de kunne sette kursen mot Longyearbyen.

– Stemningen er god. Euforisk. Vi er veldig lettet og fornøyd. Det er utrolig deilig. Jeg feiret med en cola på lugaren, sa Ousland til VG.

Hadde det ikke vært for hardt arbeid for egen maskin, hadde de fremdeles vært på isflaket, ifølge Ousland.

– Det var bare å stampe på en meter av gangen. Det var utrolig at vi klarte å sage oss ut, og at vi fikk lønn for strevet og all den jobbingen. Hardt arbeid var det som skulle til, hvis ikke hadde vi vært der ennå, sa han fredag morgen.

Lørdag morgen - etter 125 dager - er Oulsland og Horn på vei i mål på Longyearbyen.

