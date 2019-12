«Lance» legger til kai i Longyearbyen

NORDISHAVET (VG) Lørdag morgen har «Lance» ankommet Longyearbyen - 29 dager etter de «satte seil» for å hente ut polfarerne Børge Ousland og Mike Horn.

– Det var jo tider hvor vi tenkte at dette her, det er ikke sikkert det kommer til å gå så bra. Men vi ga aldri opp - vi stod fast ved planen, vi stod fast ved rutinene, og så kom vi til slutt i mål. Og det å stå her og se Longyearbyen fra denne flotte båten «Lance» som har tatt oss trygt med fra 82 grader og frem til nå, er en stor opplevelse for meg, sier polfarer Børge Ousland til VG, mens han stod om bord i skipet og så lysene fra land.

– Det er veldig rart - sist jeg så lys og bygninger var i Alaska for nesten fire måneder siden.

Det har vært oppbruddstemning om bord i «Lance» lørdag morgen. Lugarer har blitt pakket ut av, og sekker snørt igjen. Det er flere som skal av i Longyearbyen før skipet skal videre til Tromsø. Internett har endelig tikket inn, så det strømmer inn med meldinger til alle som står opp og skrur på telefonen.

«Lance» la til kai i Longyearbyen like før klokken 09:00 lørdag morgen, og skal seile videre mot Tromsø.

ENDELIG LØS: Her har «Lance» endelig kommet seg løs fra isens jerngrep. Foto: Jørgen Braastad

– Spesiell tur

Polfarerne Børge Ousland (57) og Mike Horns (53) ekspedisjon over Nordpolen startet i Alaska 25. august i år. Målet var å krysse Polhavet fra Alaska til Svalbard med seilbåt og ski. De to skulle egentlig hentes ut av isen med en seilbåt da ekspedisjonen over Nordpolen var over, men de enorme kreftene i isen kunne ha knust en seilbåt. Dermed ble «Lance» leid inn for å hente dem.

Etter å ha gått på ski siden 12. september kom polfarerne seg endelig om bord på «Lance» etter 87 dager på isen. Da startet en 12 timer lang kamp for å komme seg ut på åpent hav, før de kunne sette kursen mot Longyearbyen.

Å komme seg til Svalbard var lettere sagt enn gjort. Isen på Nordpolen festet et jerngrep rundt skipet «Lance», som ble sittende bom fast. Etter to uker slapp isen endelig taket natt til 27. desember. Hadde det ikke vært for hardt arbeid for egen maskin, hadde de fremdeles vært på isflaket, ifølge Ousland.

Kaptein Stig Roaldsand sier til VG at det har vært en helt spesiell tur.

– Å gå så langt opp i isen i november og desember måned, det er en utfordrende jobb. Det er mørkt, og det har vært mye is, sier han.

Men han var ikke bekymret for om det skulle løse seg da «Lance» satt fast i isen.

– Før eller siden måtte isen slippe taket i båten. Det er en sterk og god båt som har vært oppe i isen i mange år, så den har bevist hva den kan. Det jeg var mer bekymret for var at jul og nyttår nærmet seg, og det var en frivillig gjeng ombord og alle ville jo hjem, sier kapteinen.

Samtidig sier han at julen de tilbragte ombord på «Lance» i polarisen var helt spesiell, og fin.

