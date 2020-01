Storbrann i parkeringshus ved flyplass: – Mindre flammer nå

Brannmannskaper kjemper fortsatt for å få kontroll etter at det startet å brenne i flere biler i parkeringshuset ved Stavanger lufthavn. All flytrafikk er stanset på ubestemt tid.

Flere hundre biler er trolig tapt, og deler av bygget har rast sammen. Brannvesenet frykter at hele bygget skal kollapse, men like før klokken 22 har de fått noe bedre kontroll.

– Brannen er ikke formelt sett under kontroll, men den ser ut til å være mindre kraftig, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen til VG.

– Per nå er det mindre flammer, men det kan blusse opp og spre seg. Flammene kan ta tak i noe ekstra brennbart, eller vinden kan komme og spre dem.

Samtidig river brannvesenet deler av fasaden for å komme lettere til flammene utenfra, da de ikke tør sende folk inn i fare for at bygget skal kollapse, opplyser han om videre.

Han vil fortsatt ikke si noe sikkert om hva som er brannårsaken.

– Hva som har skjedd håper vi å finne ut av når det er kaldt og slukket. Da kan vi lokalisere arnestedet.

Brannvesenet har bedt om en slukkerobot fra kollegene i Oslo. Forsvaret bistår med transport av slukkeroboten, som er en beltegående robot som kan gå inn og ta med seg vann og skum og slukke uten fare for mannskap.

– Det er vanskelig å få skum til å treffe mellom alle bilene, forteller varabrannsjef i stab, Ståle Fjellberg, i Rogaland brann- og redning like før klokken 20.30.

Brannen har spredd seg noe til etasjen over, og mannskapene på stedet holder nå på å slukke den. Fjellberg bekrefter at det vil bli et langvarig slukkearbeid.

– Det er flere elbiler som åpenbart gjør det vanskeligere å slukke. Men alle biler her er vanskelig å slukke, sier han.

Fjellberg opplyser at dersom batteripakkene i elbilene begynner å brenne, vil slukningsarbeidet bli enda mer krevende. Da vil det ikke være mulig å slukke med vann.

– Men foreløpig har vi ingen informasjon om det, sier Fjellberg, som understreker at det er for tidlig å si noe om årsaken til brannen.











Brannen startet med en bilbrann i parkeringshuset i nærheten av Kiss & fly på Stavanger lufthavn klokken 15.35. Avdelingsleder Frode Strøm i Rogaland brann- og redning sier at 60–70 brannmannskaper driver med utvendig slukking som følge av faren for ras.

– Det forsinker slukningsarbeidet, men sikkerheten til mannskapene er viktigst, sier han til VG.

Tirsdag kveld har flere fly blitt tauet bort fra terminalen for å unngå røykskader, og brannvesenet oppfordrer de som berøres av røyken om å holde seg innendørs, og å lukke vinduer og dører.

Ingen personer er skadet i brannen.

Ap-politiker Hadia Tajik har reagert på brannen på Twitter. Hun skriver at mange sitter med hjertet i halsen, og sender en stor takk til redningsmannskapet som jobber på spreng på stedet.

Statsminister Erna Solberg (H) skriver på Twitter at hun også er brannfast som følge av den kraftige brannen i et parkeringshus som stenger Stavanger lufthavn. Hun skriver at det dermed blir kjøring fra Stavanger til Oslo, og ber i den forbindelse om tips til beste fastfood på veien.

Stenger flytrafikken

Kommunikasjonsansvarlig i Avinor Guri Ulverud sier til VG at årsaken til stengningen blant annet er at flyplassens egne brannfolk må bidra med det kommunale slukningsarbeidet.

Dette påvirker både fly som skal ut og inn fra flyplassen.

– Vi tok ned ett fly som var like i nærheten, men det var det siste. Jeg tipper de resterende vil omdirigeres, sa Ulverud litt før klokken 16.30, som la til at ingen uansett kan lande på flyplassen så lenge beredskapen jobber med brannen.

Klokken 21.30 sier hun at de fortsatt ikke vet når de åpner for flygninger igjen.

– Det henger sammen med når slukningsarbeidet er sluttført og vårt brannmannskap er tilbake på flyplassen. Vi kan ikke si så mye om situasjonen brannen er avklart, så får vi en oppdatering i morgen tidlig, sier hun.

Ulverud opplyser også om at andre flyavganger andre steder kan bli påvirket, da de ikke får på plass flyene fra Stavanger lufthavn.

E24s reporter Marius Lorentzen var på flyplassen da de ble evakuert og kjørt bort i buss. På bussen snakket han med ekteparet Terje og Gerd, som forteller at de var på vei hjem til Molde.

– Men vi kom aldri inn på flyplassen. Vi ble bedt om å snu.

Lorentzen kan også opplyse om at de ble sendt til Clarion Hotel Air, som ligger et stykke unna terminalområdet.







FLYTTET: Ekteparet Terje og Gerd var blant de som ble evakuert.

