Storbrann i parkeringshus ved flyplass: – Hele bygget kan kollapse

Brannmannskaper kjemper fortsatt for å få kontroll etter at det startet å brenne i flere biler i parkeringshuset ved Stavanger lufthavn. All flytrafikk er stanset på ubestemt tid.

Oppdatert nå nettopp

Flere hundre biler er trolig tapt, og deler av bygget har rast sammen.

– Noe av konstruksjonen i parkeringshuset, hvor det brenner i flere biler, har gitt etter. Det er fare for kollaps, og røykdykkerne er derfor trukket ut av parkeringshuset, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen.

– Det er vanskelig å få skum til å treffe mellom alle bilene. Vi har bedt om en slukkerobot fra Oslo brann og redning, forteller varabrannsjef i stab, Ståle Fjellberg, i Rogaland brann- og redning like før klokken 20.30.

En slukkerobot er en beltegående robot som kan gå inn og ta med seg vann og skum og slukke uten fare for mannskap.

Les også: Dette dekker forsikringen

Fjellberg bekrefter at det vil bli et langvarig slukkearbeid. Brannen har spredd seg noe til etasjen over, og mannskapene på stedet holder nå på å slukke den.

– Det er flere elbiler som åpenbart gjør det vanskeligere å slukke. Men alle biler her er vanskelig å slukke, sier han.

Fjellberg opplyser at dersom batteripakkene i elbilene begynner å brenne, vil slukningsarbeidet bli enda mer krevende. Da vil det ikke være mulig å slukke med vann.

– Men foreløpig har vi ingen informasjon om det, sier Fjellberg, som understreker at det er for tidlig å si noe om årsaken til brannen.











– Hele bygget kan kollapse

Brannen startet med en bilbrann i parkeringshuset i nærheten av Kiss & fly på Stavanger lufthavn klokken 15.35. Avdelingsleder Frode Strøm i Rogaland brann- og redning sier at 60–70 brannmannskaper driver med utvendig slukking som følge av faren for ras.

– Det forsinker slukningsarbeidet, men sikkerheten til mannskapene er viktigst, sier han til VG.

Brannsjef Nils Erik Haagenrud i brannvesenet sier at han ikke kan huske lignende tilstander.

– Det kommer til å brenne i mange etasjer her iløpet av kvelden. Det kan brenne til i morgen tidlig før det er ferdig, sier han til NRK.

– Vi hører det raser og eksploderer i drivstofftanker. Hele bygget kan kollapse, sier han til Stavanger Aftenblad.

– Det er mange bensin- og dieselbiler hvor drivstofftanken eksploderer, i tillegg til elbiler som som er kjempevanskelig å slukke, legger han til.

Tirsdag kveld har flere fly blitt tauet bort fra terminalen for å unngå røykskader, og brannvesenet oppfordrer de som berøres av røyken om å holde seg innendørs, og å lukke vinduer og dører.

Ingen personer er skadet i brannen.

Ap-politiker Hadia Tajik har reagert på brannen på Twitter. Hun skriver at mange sitter med hjertet i halsen, og sender en stor takk til redningsmannskapet som jobber på spreng på stedet.

Statsminister Erna Solberg (H) skriver på Twitter at hun også er brannfast som følge av den kraftige brannen i et parkeringshus som stenger Stavanger lufthavn. Hun skriver at det dermed blir kjøring fra Stavanger til Oslo, og ber i den forbindelse om tips til beste fastfood på veien.

Stenger flytrafikken

Kommunikasjonsansvarlig i Avinor Guri Ulverud sier til VG at årsaken til stengningen blant annet er at flyplassens egne brannfolk må bidra med det kommunale slukningsarbeidet.

Dette påvirker både fly som skal ut og inn fra flyplassen.

– Vi tok ned ett fly som var like i nærheten, men det var det siste. Jeg tipper de resterende vil omdirigeres, sier Ulverud, som legger til at ingen uansett kan lande på flyplassen så lenge beredskapen jobber med brannen.

Hun sier at det er ti flygninger som i utgangspunktet skal gå fra Stavanger lufthavn mellom klokken 16 og klokken 17. Men siden hun ikke vet hvor lenge brannen vil pågå, vet hun heller ikke hvor mange flygninger som vil påvirkes.

E24s reporter Marius Lorentzen var på flyplassen da de ble evakuert og kjørt bort i buss. På bussen snakket han med ekteparet Terje og Gerd, som forteller at de var på vei hjem til Molde.

– Men vi kom aldri inn på flyplassen. Vi ble bedt om å snu.

Lorentzen kan også opplyse om at de ble sendt til Clarion Hotel Air, som ligger et stykke unna terminalområdet.







FLYTTET: Ekteparet Terje og Gerd var blant de som ble evakuert.

Publisert: 07.01.20 kl. 16:11 Oppdatert: 07.01.20 kl. 21:16

Mer om

Flere artikler