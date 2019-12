OSINGER: Gustav Bahus (t.v.) er fylkesleder i Vestland Frp, mens Terje Søviknes er andre nestleder. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Konflikter preger Bergen Frp – kan bety «slutten» for lokallaget

Fylkesstyret i Vestland Frp mener det står så dårlig til med lokallaget i Bergen at de har bedt om å ta over driften på ubestemt tid.

Nå nettopp

Fredag avgjøres saken av Frps sentralstyre, skriver Bergens Tidende.

– Det er en veldig alvorlig sak. Jeg er like spent som deg før sentralstyremøtet. Vestland Frp har gjort sitt vedtak, nå får vi se hvordan dette blir tatt i mot i sentralstyret, sier fylkesleder Gustav Bahus til avisen.

Bakgrunnen for det drastiske skrittet er ifølge Bergens Tidende flere personkonflikter – kombinert med tidenes dårligste valgresultat i september.

les også «Fergefri E39»-debatten: – Det vil ikke skje med meg ved roret

Da fylkeslaget kom med sin beslutning i november, sa Bahus til NRK at de ønsker å ta over driften på grunn av de interne konfliktene i lokallaget, og at de ønsker å «starte med blanke ark og bygge lokallaget opp igjen fra grunnen».

– Målet er å få slutt på de interne konfliktene, så vi kan legge tiden for krangel bak oss, sa han.

Bekrefter høyt konfliktnivå

Frps generalsekretær Fredrik Färber sier til Bergens Tidende at det «er uvanlig at konfliktnivået i et lokallag er så høyt over tid som det har vært i Bergen».

Han vil imidlertid ikke svare på hva partiledelsen mener bør skje fredag.

Dersom fylkeslaget får medhold, blir alle de 481 Bergens-medlemmene overført til fylkeslaget, som også i så fall vil forvalte partikassen til et nytt lokallag er på plass.

Publisert: 13.12.19 kl. 08:26

Mer om