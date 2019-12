MISTET SØNNEN: Ramona Linds sønn Charlie omkom etter en trafikkulykke i januar. Her på UNN i Tromsø etter ulykken. Foto: Terje Mortensen, VG

Ramona mistet sønnen (22) i bilulykke – nå hedres hun av «hele» Nord-Norge

Helt siden Charlie (22) omkom i en trafikkulykke tidligere i år, har moren Ramona Lind kjempet en utrettelig kamp for å gjøre norske vinterveier tryggere.

De siste ukene har Ramona Lind fra Vesterålen mottatt en rekke utmerkelser fra folket og mediene i Nord-Norge for sitt arbeid.

– Det er veldig overveldende, sier «Årets nordlending».

Den tittelen fikk hun av både NRK og Avisa Nordland, og avisen Nordlys. Hun er også «Årets vesteråling». Og «Årets tromsøværing», til tross for at hun kommer fra Sortland. Astrid Gunnestads minnepris har hun også blitt tildelt. I tillegg var hun nominert til «Årets navn» i VG.

– Jeg tror tromsøværingene tenker det samme som resten av Nord-Norge. Vi er så lei av å gå og være redde. Jeg er ikke i tvil om at folk har stemt meg fram på grunn av budskapet mitt.

Mistet sønnen Charlie (22)

Lind har ingen planer om å sprette champagne etter prisdrysset. Bakteppet er altfor vondt, sier hun.

7. januar i år kjørte hennes 22 år gamle sønn Charlie Dan Lind tilbake til Tromsø og jusstudiene etter å ha vært hjemme på juleferie på Sortland.

Ved Nordkjosbotn, rundt 70 kilometer unna Tromsø, smalt det. I motgående kjørefelt kom et utenlandsk vogntog, som ifølge politiet ikke hadde egnede dekk for det nordnorske vinterføret. Den litauiske sjåføren mistet kontrollen, og fikk sleng på hengeren.

22-åringen hadde ingen mulighet til å komme seg unna i tide, og hengeren traff bilen hans med stor kraft.

Etter over to måneder i koma, døde han.

MOR OG SØNN: Charlie Dan Lind og Ramona Lind avbildet sammen før ulykken. Foto: PRIVAT

Den første julen

Denne julen ble Linds første uten sin eldste sønn. Det er fortsatt sårt, og fortsatt vondt å snakke om.

– Da alle andre dro i kirken på julaften, gikk jeg til fjæra. Jeg satte meg ned og bare gråt, forteller hun, og tar en pause.

– Jeg kan prate evig om trailere og veier, men å prate om Charlie er tungt. Men det er som jeg har sagt tidligere, at det første året bare må gå. Alle de tingene som skal være «den første gangen» etter ulykken må bare bli overstått.

Lind er likevel klar på at hun ikke har angret på at hun valgte å stå frem i media.

– Aldri. Jeg har diskutert dette med lillebroren til Charlie, det er jo i hovedsak vi to som står i dette, og også han er veldig tydelig på at dette er riktig. Vi vil fortsette å rope.

Ikke fornøyd med Dales tiltak

I oktober annonserte samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) at alle vogntog som kjører i Norge må ha dekk merket med «alpesymbolet» på drivende og styrende aksler, med virkning fra 15. november 2020.

Lind mener at dette er langt ifra nok:

– De nye dekkravene burde tre i kraft umiddelbart. Og det må stilles krav til gummiblandingen og at det er riktig type alpedekk. Det burde også stilles krav til at hele vogntoget har riktig dekk, også på tilhengeren, det er jo den som gjerne slår ut. Det var den som drepte Charlie.

Dale har også gitt 20 millioner kroner ekstra til Statens vegvesen for å få gjennomført flere kontroller om vinteren.

– Det er så latterlig at det faktisk er frekt. Vi har nesten 100 grenseoverganger. 20 millioner dekker bare noen få kontroller. Det burde bevilges mye mer penger til vintervedlikehold, det har Norge råd til. Charlie døde fordi veiene ikke var strødd, og fordi det kom en bil som ikke skulle ha vært der med den sjåføren, sier hun.

– Folk kommer til meg og forteller at de har hytte på Lofoten, men at de ikke kan bruke den om vinteren fordi de ikke tør å kjøre dit. Det er jo helt uakseptabelt. Dale opptrer på en måte som gjør at det virker som om han ikke har respekt for det som foregår.

Dale: – Vi er ikke i mål

Dale sier til VG at han forstår både Lind og andres frustrasjon og utålmodighet.

– Charlies mor kjemper for at ulykker lik den som rammet sønnen hennes ikke skal skje igjen. Det står i respekt av at hun har maktet en slik innsats.

Han er enig i at de ikke er i mål, og sier at arbeidet for trafikksikre veier fortsetter.

– Det skal være trygt å ferdes på norske vinterveier. Én ulykke er én for mye. Jeg er utålmodig selv, og er glad for at vi har fått på plass viktige tiltak både i år og tidligere år.

Han sier videre at det fra 2020 vil bli stilt sterkere krav til vinterkompetanse i yrkessjåførutdanningen.

PÅ SYKEHUSET: Ramona Lind, her på UNN i Tromsø hvor Charlie lå i koma etter ulykken. Foto: Terje Mortensen, VG

Enorm støtte

Lind forteller at hun har fått, og fortsetter å få, mange støttende meldinger fra folk over hele landet. Spesielt er det nordlendinger og vestlendinger som tar kontakt.

– De berømmer meg for motet mitt, og takker for at jeg står opp og sier fra om dette. Også politikere, ordførere og folk i næringslivet har gitt sin støtte. Folk er lei av å være redd, og lei av at trailere ligger strødd på veiene.

Til tross for det tunge bakteppet, er hun glad for prisene hun har fått de siste ukene. Hun forteller at de gir henne motivasjon til å fortsette kampen.

– Uten støtten fra folket og media hadde det vært vanskelig for meg å ha styrke og gjennomslagskraft. Vi er ikke i mål enda, men jeg har hele Nord-Norge bak meg. Spørsmålet er bare, hvor høyt må vi rope?

Publisert: 27.12.19 kl. 17:23

