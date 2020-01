BRANNSKADER: Brannvesenet driver med etterslokkingsarbeid etter at en tomannsbolig tok fyr i Bergen lørdag. Foto: Marit Hommedal, NTB SCANPIX

Brann i Bergen: Tre barn fraktet til sykehus med livstruende skader

Totalt seks personer ble evakuert og sendt til sykehus etter at bolig tok fyr i Bergen natt til lørdag. Tre barn og én voksen ble tatt med til sykehus med livstruende skader.

– Det vi kan si foreløpig er at fire personer ble evakuert og tatt med til sykehus med uavklart tilstand, sier tjenesteenhetsleder Torgils Lutro ved Bergen Sør Politistasjon til VG, og henviser videre til sykehuset om tilstand.

Kommunikasjonsrådgiver Kamilla Crone Leinebøe i Helse Bergen vil ikke opplyse mer om tilstanden deres lørdag ettermiddag.

– Det er mulig det blir gjort en ny vurdering i morgen, men det kommer ikke til å komme noe mer informasjon i dag, sier hun til VG.

Tidligere er det opplyst at det ble iverksatt livreddende tiltak på fire personer etter at det oppsto en brann i en tomannsbolig i Ytrebygda i Bergen natt til lørdag. De ble tatt med til Haukeland sykehus sammen med to andre på adressen, som kom seg ut på egenhånd.

Politiet bekrefter til VG at det dreier seg om en familie på seks personer. Én voksen og tre barn er blant de fire som tidligere ble betegnet som livstruende skadet. De to som kom seg ut for egen maskin var én voksen og ett barn.

– Samtlige var bevisstløse da de ble fraktet til sykehus, sa operasjonsleder Tatjana Knappen til VG tidligere lørdag.

Hentet av røykdykkere

Det var klokken 06.29 brannvesenet fikk melding om brann i en tomannsbolig i Ytrebygda i Bergen lørdag. Brannvesenet var raskt på stedet og gikk inn med røykdykkere i tomannsboligen klokken 06.41. Det var kraftig røykutvikling i boligen, melder politiet.

– Røykdykkere har hentet ut flere personer fra en brennende bolig, sa fungerende vaktkommandør ved 110-sentralen Morten Frantzen til VG lørdag morgen.

Det er uklart hvor mange av de totalt seks berørte som måtte hentes ut av røykdykkere, men ifølge politiet skal to personer ha klart å komme seg ut for egen maskin.

Klokken 07.10 ble brannen meldt slokke. Det ble gjort finsøk av brannvesenets røykdykkere, og ingen andre personer ble funnet i huset. Til sammen bor syv personer på adressen, men den siste var ikke hjemme.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge sendte redningshelikopter fra Florø for å bistå med transport av pasienter i forbindelse med brannen i Bergen.

ALLE GJORT REDE FOR: Brannvesenet gikk inn og finsøkte med røykdykkere, og det ble ikke gjort funn av andre personer inne i huset. Foto: Marit Hommedal, NTB SCANPIX

Skal undersøke brannstedet

Politiet vil foreløpig ikke gå ut med alder og kjønn på de involverte. Lørdag kveld arbeider de med å undersøke hva som var årsaken til brannen.

– Vi har fått inn bilder fra brannvesenet, så vi har oversikt over brannstedet. Men vi har foreløpig ikke avklart hva som var årsaken, sier Lutro.

Han sier politiet vurderer å avhøre naboer og andre vitner til det som skjedde.

– Vi må også få avhørt de som var i huset, så sant det er mulig å få avhørt dem, sier Lutro.

Ifølge politiet er brannen nå helt slukket. Huset var en del av en tomannsbolig, men kun den ene enheten ble berørt.

Publisert: 04.01.20 kl. 08:01 Oppdatert: 04.01.20 kl. 17:10

