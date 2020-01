BRANNSKADER: Brannvesenet driver med etterslokkingsarbeid etter at en tomannsbolig tok fyr i Bergen lørdag. Foto: Marit Hommedal

Brann i Bergen: Fire fraktet til sykehus med livstruende skader

Totalt seks personer ble evakuert fra boligen som tok fyr i Bergen natt til lørdag. En familie med barn er registrert på adressen.

Oppdatert nå nettopp

Det ble iverksatt livreddende tiltak på fire personer etter at det oppsto en brann i en tomannsbolig i Ytrebygda i Bergen natt til lørdag. VG får opplyst at det er kun er den ene enheten av tomannsboligen som er berørt, og at det totalt er seks personer som er evakuert - samtlige fra denne boenheten.

Politiet bekrefter til VG at det skal dreie seg om en familie med barn.

Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på fire av disse personene, før de ble fraktet til Haukeland sykehus med livstruende skader.

Klokken 08.30 meldte politiet om at alle fire er fraktet til Haukeland sykehus.

– Samtlige var bevisstløse da de ble fraktet til sykehus, sier operasjonsleder Tatjana Knappen til VG

Det var klokken 06.29 brannvesenet fikk melding om brann i en tomannsbolig i Ytrebygda i Bergen lørdag. Brannvesenet var raskt på stedet og gikk inn med røykdykkere i tomannsboligen klokken 06.41.

– Røykdykkere har hentet ut flere personer fra en brennende bolig, sier fungerende vaktkommandør ved 110-sentralen Morten Frantzen til VG.

Det er uklart hvor mange av de totalt seks berørte som måtte hentes ut av røykdykkere, men ifølge politiet skal en eller to personer ha klart å komme seg ut for egen maskin.

– De øvrige hadde behov for bistand til evakuering, sier Knappen.

Klokken 07.10 ble brannen meldt slokket, og brannvesenet driver nå med etterarbeid og etterslokking. Det ble gjort finsøk av brannvesenets røykdykkere, og ingen andre personer ble funnet i huset.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge sendte redningshelikopter fra Florø for å bistå med transport av pasienter i forbindelse med brannen i Bergen.

ALLE GJORT REDE FOR: Brannvesenet gikk inn og finsøkte med røykdykkere, og det ble ikke gjort funn av andre personer inne i huset. Foto: Marit Hommedal

Publisert: 04.01.20 kl. 08:01 Oppdatert: 04.01.20 kl. 09:48

