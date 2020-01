Starter intensivert jakt på Anne-Elisabeth Hagens lik

SKI (VG) Etterforskningsleder Tommy Brøske mener det nå er usannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen er i live. Øst politidistrikt intensiverer nå jakten på et mulig lik.

På nyåret la politiet bak seg 14 måneder med etterforskning, etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018, og 9. januar er det ett år siden etterforskningen av saken ble kjent for offentligheten.

Øst politidistrikt anslår at saken i fjor kostet mellom ti og elleve millioner kroner i merkostnader.

– Det er om lag en halvering av hva vi tidlig i januar i fjor stipulerte med at saken ville koste, sier etterforskningsleder Tommy Brøske til VG.

Mer aktive søk

Nå tar de fatt på et nytt år, hvor de skal jakte svar på hva som skjedde med den 69 år gamle kvinnen, og hvem som står bak det politiet nå omtaler som en drapssak.

Tommy Brøske er fortsatt optimistisk på at politiet skal klare å løse saken, som videre vil oppta store etterforskningsressurser i Øst politidistrikt. Politiet jobber fortsatt langs de kjente sporene som omhandler åstedet i Sloraveien, kjøpene av gjenstandene og sporene på åstedet, bilprosjektet og DNA-undersøkelsene.

FORSVUNNET: Anne-Elisabeth Hagen, er sammen med sin ektemann Tom Hagen, har vært forsvunnet siden 31. oktober 2018. Foto: Privat

– Dere er vel kjent med at dusør har vært et tema, og det også vært tema igjen. Slik saken står nå så har ikke vi noen innvendinger mot at familien skal benytte seg av det som et mulig virkemiddel. Som tidligere, ligger den avgjørelsen i familiens hender, sier Brøske.

En ny etterforskningsplan er lagt for 2020, der et av hovedsporene vil bli å finne liket etter Anne-Elisabeth Hagen.

– Vi har sagt tidligere at det er lite sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen er i live, nå mener vi at det er usannsynlig å finne henne levende. Fremover vil det blir mer aktive søk etter Anne-Elisabeth Hagen, sier Tommy Brøske til VG.

– På hvilken måte skal det intensivere likjakten?

– Det store utgangspunktet for den delen, er informasjon som ligger i etterforskningsmaterialet. Vi kommer også til å forfølge tips som kommer inn og se på tipsene vi allerede har fått, på bakgrunn av kunnskapen vi har om saken nå, sier Brøske.

Han vil ikke kommentere hvor de allerede har gjort søk etter den savnede kvinnen.

– Hvordan er det man jobber når man skal organisere en likjakt?

– Det er ulike vurderinger som legges til grunn for hvor det skal søkes, det er det. Det er innholdet i etterforskningen som er styrende, sier Brøske.

– Hva er grunnen til at man kan si at det nå blir intensivert?

– Grunnen til det er den tiden som har gått. Nå har det gått nye uker, og nye måneder med fullstendig taushet fra motpart. Vi har ikke endret hovedhypotesen om drap, selv om man fortsatt ikke kan utelukke kidnapping fullstendig, forklarer Brøske.

– Er drapshypotesen styrket?

– Jeg vil ikke gå inn og si om den er styrket. Den er uendret, forklarer Brøske, om hypotesen som har vært offentlig kjent siden i fjor sommer.

Seks måneder siden siste kontakt

Det har gått et halvt år i dag siden sist motparten var i kontakt med familien den 8. juli i fjor.

Da skal motparten ha gitt klar beskjed om at kvinnen fortsatt var i live, men familien mottok ingen bevis på at dette var riktig. Ifølge VGs opplysninger fikk familien et krav om å betale over et millionbeløp i euro, dersom de ønsket livsbevis. Familien betalte deretter over ti millioner norske kroner, men så ble det stille.

Siste gang familien tok kontakt med motpart, var i oktober i år, men det har ikke kommet noen svar.

– Hva tenker politiet om dette?

– Vi synes det er rart, og stiller en rekke spørsmålstegn ved hvorfor det er slik. Det er atypisk i forhold til det som kjennetegner reelle kidnappinger med økonomisk motiv, sier Tommy Brøske til VG.

NYLIG NYE UNDERSØKELSER: Før jul var politiet tilbake i Hagen-boligen for å gjennomføre nye undersøkelser. Foto: TORE KRISTIANSEN

– Hva tenker politiet om at det også før har tatt lang tid før motparten har svart dere eller familien?

– Det er det samme svaret, at dette er atypisk. Dere spurte oss tidligere om vi forventet å få noen svar etter kontakten fra motpart tidligere i fjor sommer. Da var svaret nei. Vi regner det ikke som noe mer sannsynlig nå at det skal komme noe mer svar derfra, sier Brøske.

– Har dere nå noen formening om hvem denne motparten er?

– Det er det sentrale spørsmålet for oss, og er et levende etterforskningsskritt.

Tar i bruk forskning

Brøske erkjenner som han har gjort tidligere, at en drapsetterforskning uten et lik er svært krevende for politiet.

I tillegg til at politiet baserer arbeidet sitt på konkrete funn i etterforskningen sin, er det også vanlig at politiet baserer arbeidet på tidligere forskning.

Et sentralt spørsmål, som det er forsket på, er hvor lik blir dumpet.

Studier peker på at det ofte skjer innen 10 kilometer fra åstedet eller gjerningspersonens hjem. Ofte også innenfor én kilometer, i nærliggende skog eller vann, rundt 50 meter fra stier og trafikkerte veier. Tidligere har politiet gjør søk i nærheten av Hagen-boligen, men de har vært resultatløse.

Publisert: 08.01.20 kl. 16:31

