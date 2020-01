HARDT VÆR: Skap åpnet seg og varer falt ut av hyllene, passasjerer falt ut av stolene og flasker knuste, forteller passasjerer som var om bord. Foto: Caroline Berlin

Strømstad-fergen i bølgedrama: – Helt ekstremt

Overfarten fra Strømstad til Sandefjord lørdag kveld med ble en skremmende opplevelse for småbarnsfamilien til Lars Erik Nettum da skipet «Color Hybrid» ble truffet av en voldsom bølge.

– Vi tenkte ikke over hvordan været var da vi kjørte om bord, men etter hvert merket vi at bølgene begynte å ta seg kraftig opp, sier Lars Erik Nettum til VG.

Han forteller at både han selv, kona, sønnen på 1,5 år og datteren på åtte måneder ble dårlige og måtte kaste opp. På et tidspunkt slo en voldsom bølge inn i skipet «Color Hybrid», så både kona og spedbarnet skal ha rullet over gulvet, mens sønnen som satt i en barnestol skal ha tippet over ende og ha fått et bord over seg.

– Alt ble kastet veggimellom, sier Nettum.

Han forteller at sønnen skal ha slått seg til blods, og at både gutten og kona har fått blåmerker etter det ublide møtet med skipets inventar.

– Vi var bekymret for guttungen, så vi tok han med på legevakten i Sandefjord da vi kom i land, forteller han.

STENGT: Rett etter at bølgen traff ble butikkene stengt og personalet var raskt på plass for å rydde opp og ivareta passasjerene, ifølge Caroline Berlin. Foto: Caroline Berlin

Medpassasjer Caroline Berlin kan også fortelle om en værhard overfart lørdag kveld.

– Det var ekstremt med bølger. Vi sjanglet, hørte flaskene rase fra hyllene i taxfreebutikken og folk datt ut av stolene. Det var helt ekstremt, mener Berlin.

Hun syns det var skummelt da det sto på som verst, men berømmer de ansatte for innsatsen overfor passasjerene.

– De ansatte var kjempeflinke og profesjonelle. Mange var veldig sjøsyke, og de ansatte delte ut vann og sjekket at alt var bra med passasjerene. Vi følte oss godt ivaretatt, sier hun.

Lars Erik Nettum er imidlertid kritisk til at kapteinen på Color Line-fergen besluttet at det var forsvarlig å seile lørdag kveld.

– Jeg syns det er merkelig at de valgte å legge ut på overfarten. Ut fra hvordan det så ut inne på båten, syns jeg det ikke var forsvarlig å seile over, mener Nettum.

Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, Helge Otto Mathisen, sier at det er kapteinen som til enhver tid bestemmer om skipet skal gå.

– Om været er dårlig, er det en vurdering av sikkerhet – det går foran alt. Det kan være såpass vær at det kan bli ubehagelig med bølger, selv om kapteinen velger å seile, sier Mathisen.

Han understreker at de går i fast rute, og har forpliktelser med tanke på å transportere mennesker og gods.

– Det skal mye til for at vi kansellerer en avgang. Det var ingenting som tilsa at været var så dårlig at skipet ikke skulle ha gått, sier konserndirektøren.

Han bekrefter å ha fått melding om at to passasjerer fikk kuttskader, men har ikke kjennskap til at noen ansatte skal ha blitt skadet. Noe løst inventar er knust, men utover det har han ikke fått beskjed om noen alvorlige skader.

Vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt opplyser at det var meldt stiv til sterk kuling i ytre Oslofjord lørdag kveld.

– Varslet bølgehøyde var 4,5–5 meter, forteller Granerød.

Signifikant bølgehøyde er gjennomsnittet av den høyeste tredjedelen av bølgene. Ved stiv til sterk kuling øker maksimal bølgehøyde i tillegg med 1,5 meter.

– Maksimal bølgehøyde har dermed vært på rundt 7,5 meter. Da har det gynget godt, fastslår meteorologen.

