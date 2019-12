FORBANNA: Lo-leder Hans Christian Gabrielsen, her i sammen med Yngve Carlsen, leder i Nord Flygerforbund, våren 2018.

LO-lederen om ambulansefly-situasjonen: – Jævla alvorlig

LO-leder Hans Christian Gabrielsen mener luftambulanse-situasjonen i Nord er akkurat det han advarte mot i fjor – bare verre.

Nå nettopp

– Jeg er fly forbanna for å si det rett ut – dette er altså så jævla alvorlig. Jeg er oppriktig opprørt. For dette er den mest grunnleggende av alle redsler – det at det skal skje noe med dine nærmeste, og at hjelpen kanskje ikke er tilgjengelig. Det går oppriktig inn på meg, sier LO-leder Hans Christian Gabrielsen til VG.

Fem av ti ambulansefly er satt på bakken på grunn av tekniske problemer. Nordlys skriver at alle de fem flyene skal ha samme feil.

Dette skjer etter en turbulent sommer for Luftambulansetjenesten, med svekket beredskap, særlig i Nord-Norge.

Babcock SAA tok over driften av ambulansefly i Norge den 1. juli, etter en kontroversiell anbudsprosess. Trening for piloter skulle ta to uker, men krisetiltakene for luftambulansetjenesten ble forlenget flere ganger.

Den nye operatøren og regjeringen har fått kritikk av helsepersonell og opposisjonen på Stortinget.

– Det er dette vi advarte mot

LO-lederen er rasende på situasjonen som har oppstått.

– Det er helt uakseptabelt. Det er dette vi advarte mot for halvannet år siden, men det er faktisk enda verre enn vi kunne forestille oss.

I mai 2018 gikk han ut i VG og advarte mot at anbudsprosessen der selskapet Lufttransport tapte for den nye operatøren Babcock, og sa at liv og helse ble satt til side for en «håpløs anbudsprosess». Nå mener han at han har fått rett i dette.

TEKNISKE UTFORDRING: Helseminister Bent Høie skriver i en generell uttalelse at dette handler om tekniske utfordringer med flyene, og at opposisjonen bommer med sin kritikk. Foto: Frode Hansen

– Det er gjort feil helt fra starten av. Man satte i gang en anbudsprosess for å spare penger, og måtte iverksette en nasjonal kriseplan. Nå står halvparten av alle flyene på bakken i nord. Det er en utrolig alvorlig situasjon – Det er full krise for beredskapen i en hel landsdel, og dette er altså resultatet av en anbudsprosess som regjeringen tvang igjennom på tross av alle advarsler, sier han.

– De gambler med folks liv og helse – dette er Bent Høie og regjeringens ansvar fra ende til annen.

Han sier at helseminister Bent Høie (H) må på banen «umiddelbart».

– Han må stille alle nødvendige ressurser til rådighet. Folk skal føle trygghet, de skal ikke gå rundt og føle redsel for at hjelpen ikke er tilgjengelig. Det er helt uakseptabelt.

– Hårreisende

Bent Høie sa tidligere i høst at Senterpartiet har skapt unødvendig uro over luftambulanse-situasjonen og at det ikke er noen luftambulansekrise.

Det gjør LO-lederen enda mer rasende:

– Makan til tull altså – dette handler ikke om svartmaling. Det handler om at folk skal føle trygghet. Dette en sentral del av helsetjenesten – den skal fungere, sier han.

PÅ BAKKEN: Fem av Babcocks ambulansefly er tatt ut av drift. Foto: BSAA

– Jeg sitter og føler på, skjønner og deler folks raseri og frykt. Dette går ikke an. Nå må de virkelig sørge for at denne tjenesten kommer på plass og at folk kan føle trygghet. Det forventer jeg. Bent Høie må skjønne at du ikke skal sette folks liv og helse i fare. Det er helt hårreisende.

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) skriver i en e-post til VG at Senterpartiet vil fremme forslag i Stortinget om at ambulanseflyene må nasjonaliseres.

– Babcock har over lengre tid vist at de ikke makter å oppfylle kontrakten. Nå er det full krise. Staten ved helseforetaket må overta ansvaret fra Babcock, skriver Toppe.

– Svært uheldig

Det er Luftambulansetjenesten som har lagt ut anbudet på ambulansefly. Kommunikasjonsrådgiver Knut Haarvik i Luftambulansetjenestensier til VG at de har fulgt reglene for offentlige anbud.

– Det tilbudet som scorer best ut fra forhåndsdefinerte kriterier vinner. Hadde vi valgt en annen operatør, hadde vi brutt reglene for offentlig anskaffelse, sier Haarvik.

VG har fått følgende generelle svar på e-post fra Bent Høie, som svar på kritikken han har fått i forbindelse med at ambulanseflyene er satt på bakken:

Det er svært uheldig at basene i Tromsø og Bodø er ute. Helse Nord melder at de ved hjelp av helikoptre er i full stand til å dekke opp beredskapen ved å ta i bruk alle tilgjengelige ressurser. Luftambulansetjenesten HF følger operatøren Babcock tett fremover til flyene er tilbake i normal beredskap.

Inntil de fem flyene av tekniske årsaker ble tatt ut, var beredskapen Troms og Finnmark over 100 prosent, fordi regjeringen har satt inn ekstra ressurser. Opposisjonen bommer derfor med sin kritikk. Dette handler om tekniske utfordringer med flyene. Sikkerheten for mannskapet på flyene skal alltid settes først, uavhengig av om operatøren er offentlig eller privat. Helse Nord melder at de på tross av utfordringene har løst alle akuttoppdrag så langt. Jeg forventer at Helse Nord skalerer opp tiltakene etter forholdene videre.

VG har lørdag ikke fått anledning til å snakke med Høie, eller fått mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål.

Publisert: 07.12.19 kl. 23:41

