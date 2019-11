REAGERER: KrF-leder Knut Arild Hareide. Foto: Espen Breivik, VG

Reagerer på mulig Stålsett-fengsling: – Håper det fører til at loven endres

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide omtaler Gunnar Stålsett som «Norges moralske kompass» – og håper at en eventuell fengselsdom mot eks-biskopen vil føre til en lovendring.

Oppdatert nå nettopp

Den tidligere KrF-lederen forteller at han fikk sjokk da han hørte nyheten om at eks-biskop Gunnar Stålsett risikerer ubetinget fengsel for å ha gitt en asylsøker uten lovlig opphold jobb i 14 år.

– Hedersmannen Gunnar Stålsett har vist Norge det moralske kompass, og dersom han dømmes for dette, så vil han stå igjen som den moralske vinneren. Dette er et trist utslag av at vi på Stortinget ikke har gitt ureturnerbare asylsøkere retten til å jobbe, sier Hareide til VG.

– Men han innrømmer å ha brutt loven?

– Det er loven det er noe galt med. Vi kan håpe dette fører til at det kommer en lovendring, og at den nye loven blir stående som en «Lex Stålsett».

Her er tidligere biskop Gunnar Stålsett sammen med kong Harald utenfor Nobels Fredssenter i 2017. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

De «ureturnerbare»

Den kvinnelige asylsøkeren som Stålsett har gitt jobb til er såkalt «ureturnerbar». Det betyr at hun har fått endelig avslag på opphold i Norge, men heller ikke kan returneres til noe annet land, siden det er strid om identitet eller opprinnelsesland.

LES OGSÅ: Dette er «de ureturnerbare»

En annen som har kjempet en lignende kamp er Arne Viste fra Sola, som ble i oktober dømt til ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge. Han har anket saken, men vært tydelig på at han er villig til å gå i fengsel.

– Dette er en sårbar gruppe mennesker som lever i limbo i Norge, og som vi i tillegg nekter retten til å jobbe. Jeg tror det strider mot den allmenne rettsforståelse å straffeforfølge en 84 år gammel tidligere biskop, som ikke har tjent en krone på dette, men som har stått for det han mener er riktig ved å gi et sårbart menneske muligheten til å jobbe, sier Hareide.

– Jeg er takknemlig til Stålsett for det han har gjort, avslutter den tidligere KrF-lederen.

– Likhet for loven

Redaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, sier han har sympati med en gammel hedersmann som Gunnar Stålsett, men:

– Jeg har mer sympati med mannen enn med saken. Det må være likhet for loven og vi har det lovverket vi har. Du kan ikke slippe unna fordi du er kristen og gammel. Samtidig vil det også ligge en utrolig sterk symboleffekt i at mannen som viet vår kommende konge og dronning må gå i fengsel. Det er nok en av grunnene til at han har gjort det, i kraft av sin posisjon, sier redaktøren til VG.

REDAKTØR: Vebjørn Selbekk. Foto: Helge Mikalsen, VG

Stortingsrepresentant Petter Eide understreker at SV mener at såkalte ureturnerbare asylsøkere skal ha rett til å arbeide.

– De må få en type hjelp og det akkurat det Gunnar Stålsett har gjort i dette tilfellet. Han har fulgt sin samvittighet, og det er ganske uverdig at han skal straffes for det. Det må vi ha raushet nok i det norske samfunnet til å akseptere, sier Eide til VG.

Han får ikke uventet støtte fra sin partikollega Lars Haltbrekken:

– Det er utrolig stusslig stilt i dette landet når folk må i fengsel for å ha vist omsorg for en asylsøker. Det sier det meste om vår skammelige asylpolitikk, sier han.

Også i sosiale medier har profilerte advokater og andre gått ut og forsvart eks-biskopen etter at nyheten sprakk:

Publisert: 28.11.19 kl. 19:35 Oppdatert: 28.11.19 kl. 19:46

Mer om