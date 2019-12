ØNSKER ENDRING: Camilla Rustan (42) kjemper for retten til å få barn med sin avdøde ektemann. Foto: Gisle Oddstad

Overlegen som nektet Camilla Rustan (42) ektemannens sædprøve: – Hun er ikke alene

RIKSHOSPITALET (VG) Hvert år får Oslo Universitetssykehus henvendelser fra en til to pasienter som ønsker å hente ut sædprøven til sin avdøde partner. Overlege Péter Fedorcsák sier det er «helt grusomt» å nekte dem hjelp.

– Dette er uholdbart og vanskelig etisk. Både for dem og for oss, sier overlege ved Institutt for klinisk medisin, Péter Fedorcsák, til VG.

– Det er familier og pasienter i dyp sorg, og i mange tilfeller er prøven det siste håpet de har.

Lørdag fortalte VG historien til Camilla Rustan (42), som mistet sin ektemann Kurt Fredrik Johan Schweder til kreft i mars 2019. Før han døde sikret paret seg en sædprøve, som er lagret i en frysetak ved Rikshospitalet i Oslo.

Camilla forteller til VG at hun og Kurt hadde et stort ønske om å få barn. Da ektemannen døde henvendte hun seg til Rikshospitalet for å hente ut prøven, men fikk sjokk:

Ifølge norsk lov skal prøven destrueres ved nyttår. I går sa Arbeiderpartiets Hadia Tajik til VG at hun vil jobbe for å endre loven.

FRYSETANKEN: I fire frysetanker på Rikshospitalet i Oslo oppbevares mange tusen sædprøver fra norske menn. Men svært få av prøvene hentes ut. Foto: Hanna Hjardar

Ba helseministeren om hjelp

Camilla søkte Helsedepartementet og Bent Høie (H) om hjelp, uten hell. De viser til bioteknologilovens paragraf 2.11, tredje ledd, hvor det står at «Sæd ikke kan utleveres til assistert befruktning etter givers død.»

Camilla hevder at hun og Kurt aldri fikk noe informasjon om dette da de avleverte prøven. Overlege Fedorcsák beklager dette. Pasientene som avleverer en sædprøve må undertegne et skriftlig samtykke, men får ikke alltid informasjon muntlig, innrømmer han.

– Vi skal gi muntlig informasjon, men jeg kan ikke si at dette blir gjort ved hvert enkelt tilfelle. Hun er ikke alene. Dette er et gjentakende problem. Vi er den største sædbanken i Norge, og vi ser gang på gang at denne problemstillingen foreligger.

PRØVENE: Overlege på Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet viser VG utstyret de bruker til å lagre sædprøver fra norske menn. Prøvene lagres i små tynne rør, som ser ut som sugerør. Foto: Hanna Hjardar

Flere saker i året

På Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet i Oslo oppbevares over 30.000 sædprøver, befruktede egg og prøver av eggstokkvev. Sædprøvene har en levetid på ti år, men hvert år destrueres flere tusen av dem. Det er prøvene som ikke hentes ut, eller av ulike grunner ikke kan utleveres til mottaker.

– På generelt grunnlag kan jeg si at av 100 menn som legger en sædprøve i banken, er det åtte prosent som henter den ut. Av disse fødes ca fire barn ved hjelp av assistert befruktning, forklarer Fedorcsák.

SAMTYKKE: En pasient som skal avlevere en sædprøve, må underskrive dette skjemaet. Her står det at prøven ikke kan utleveres dersom giver dør. Under kan du se bilde av utstyret som brukes for å lagre prøven. Foto: Hanna Hjardar

Foto: Hanna Hjardar

– Loven er tydelig

Overlegen forteller at de har en til to lignende saker hvert år. Flere klager på manglende informasjon, engasjerer advokat og klager til Helsedepartementet.

Men det nytter ikke:

– Loven er tydelig på dette punktet. Når en pasient går av med døden, er det en dyp menneskelig tragedie. Det er ikke vår manglende empati og menneskelighet som hindrer oss fra å gi ut disse prøvene.

Overlegen kaller situasjonen etisk krevende. Selv om legene vet at pasientene kunne hatt bedre muligheter dersom de lagret sædprøven i utlandet, kan de ikke opplyse pasientene om dette. Det ville vært uetisk å oppfordre pasientene til å bryte norsk lov, sier overlegen.

Camilla Rustan (42) forteller at det eneste som betyr noe for henne nå, er å kunne oppfylle ektemannens siste ønske. I sitt testament skriver Kurt at han vil at Camilla skal ha prøven, slik at hun kan få deres felles barn.

– Det eksisterer en bit av Kurt fremdeles, nedfryst i Oslo, som jeg ikke kan få. Det føles veldig urettferdig, sier hun.

– Tilbudet om å ta en sædprøve er der, men sykehuset må fortelle med åpne kort hva man kan forvente. Vi var i en veldig vanskelig situasjon og hadde nettopp fått vite at Kurt var syk. I en slik situasjon trenger man ekstra informasjon, sier Camilla.

Publisert: 08.12.19 kl. 18:52

