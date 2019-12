KRITISK: Freddy Øvstegård, som sitter i kontrollkomiteen for SV. Foto: Stian Lysberg Solum

Rødt og SV: Hauglies forklaring er svekket

SV og Rødt mener opplysningene om dårlig kommunikasjon i NAVs rapport om trygdeskandalen er oppsiktsvekkende.

– Det har ført til at det tok altfor lang tid å avdekke alvoret i Nav-skandalen, sier Øvstegård til VG.

Han viser til at det ifølge NAV er en misforståelse som har ført til at de skilte mellom korte og lange midlertidige opphold da de fikk klarsignal fra departementet til å endre praksis for trygdeeksport til utlandet i mars i år.

– Nå peker pilene særlig på Anniken Hauglie og departementet. Hvorfor tok de ikke ledelsesansvar og presiserte hva som var riktig lovfortolkning når Nav spurte flere ganger om hjelp? Hauglies forklaring har blitt ytterligere svekket med de opplysningen vi fikk i dag, sier han.

– Villet politikk

Bjørnar Moxnes mener NAV-direktørens uttalelser bekrefter at Hauglies departement burde tatt kontakt med påtalemyndigheten tidligere, for å unngå at urettmessig dømte mennesker ble sittende i fengsel.

– Denne skandalen er et resultat av en villet politikk fra regjeringa og de store partiene, som bygger på mistillit mot syke og arbeidsuføre mennesker, sier han.

–Rapporten viser hvordan dette har slått ut i NAV. Det politiske ansvaret for dette ligger hos arbeidsminister Anniken Hauglie. Rødt ser ingen grunn til å ha tillit til at Hauglie skal rydde opp i NAVs enorme problemer som hun selv har vært med på å skape, sier Rødt-lederen til VG.

12.12.19

