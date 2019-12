STÅ SAMMEN: Gjensidig respekt er viktig når det virkelig gjelder, mener Per-Thomas Bøe, Forsvaets talsperson. Foto: Janne Møller-Hansen

Bare tre av ni tiltak gjennomført i Forsvaret etter MOST-undersøkelsen: – Dette er ingen «quick fix»

Ti måneder etter at Forsvaret publiserte MOST-undersøkelsen om mobbing og seksuell trakassering er flere tiltak fortsatt ikke iverksatt.

– Vi er våpenbrødre og søstre. Hvis vi ikke klarer å opprettholde gjensidig respekt med hverandre i fred, kan vi heller ikke stå skulder ved skulder når det virkelig gjelder, sier Forsvarets talsperson Per-Thomas Bøe til VG.

I februar ble Undersøkelsen om mobbing- og seksuell trakassering i Forsvaret (MOST) publisert.

Tallene var knusende i en sjokkrapport fra Forsvaret: Over 40 menn og kvinner oppga å ha blitt voldtatt det siste året.

På bakgrunn av det som kom frem i undersøkelsen, satte Forsvarsstaben ned en arbeidsgruppe som foreslo tiltak for å forebygge og følge opp seksuell trakassering på en bedre måte enn tidligere.

Ni tiltak skulle gjennomføres «den nærmeste tiden», mens andre skulle iverksettes på kort og lang sikt (se faktaboks).

Dette er de ni MOST-tiltakene: Gjennomføre en holdningskampanje til bruk i rekrutteringssammenheng eksternt og en informasjonskampanje internt.

Revidere interne regelverk og samle dette i ett overordnet direktiv.

Gjennomgå Forsvarets system for varsling og forbedre dette.

Gjennomføre et eget seminar om organisasjonskultur for forsvarssjefens ledergruppe med mål om at dette skal ende i en strategi for det videre arbeidet.

Kvalitetssikre utdanning og kompetansebygging innenfor holdning, etikk og ledelse på alle ledernivåer i Forsvaret.

Tydeliggjøre lederansvaret i varslingssaker.

Etablere en intranettside for ledere og ansatte i Forsvaret med relevant informasjon (som en verktøykasse både for ledere og ansatte).

Gjennomføring av MOST‐undersøkelsen hvert andre år for kontinuerlig å jobbe med tiltak og evaluering av disse.

Opprette en prosjektstilling for å følge opp og implementere tiltakene relatert til mobbing og seksuell trakassering.

Kilde: Forsvaret.

Tre av ni tiltak gjennomført

Etter ti måneder er bare tre av tiltakene delvis eller helt gjennomført fra sentralt hold.

– Vi jobber fortsatt med intranettsiden. Seminaret med Forsvarssjefens ledergruppe skal gjennomføres på nyåret. Holdningskampanjen eksternt er heller ikke klar. Fra forsvarsstaben sentralt er kvalitetssikringen av utdanningen heller ikke gjort. Men det skyldes arbeidet med utdanningsreformen og den nye militære ordningen, sier Jarle Heggelund, prosjektoffiser i Forsvaret til VG.

FORKLARING: – De fleste av de strategiske tiltakene er langsiktige, oppgir Jarle Haggelund og Per-Thomas Bøe. Foto: Janne Møller-Hansen

Heggelund fikk i juni ansvar for å koordinere tiltakene, og sørge for at de blir implementert. Prosjektstillingene er ett av de ni tiltakene arbeidsgruppen skisserte.

– Hvorfor arrangeres seminaret med Forsvarssjefens ledergruppe først i 2020, hvis det skal legge viktige føringer for det videre arbeidet?

Kollega Bøe svarer:

– Tiltakene hadde et kort- og et langtidsperspektiv, der de langt fleste av de strategiske tiltakene er langsiktige. Unntakene er informasjonskampanjen, revideringen av regelverket og ansettelsen av Heggelund.

– Det arbeides parallelt med samtlige tiltak, sier han.

– Alle skal jobbe med dette

– Hvorfor er det kun ansatt én person som skal koordinere disse tiltakene i hele Forsvaret?

– Alle skal jobbe med dette. Vi har så utrolig mye bra folk å spille på, og Heggelund skal ikke trekke dette fra eget bryst. Hans ansvar er å sørge for at andre gjennomfører disse tiltakene, sier Bøe.

Han utdyper at de kortsiktige tiltakene skulle gjennomføres innen utgangen av 2019, mens de langsiktige tiltakene er tenkt gjennomført innen utgangen av 2021.

Dette er de tre tiltakene som er gjennomført:

Ansettelsen av prosjektoffiser Heggelund.

Planleggingen av den nye MOST-undersøkelsen.

Informasjonskampanjen internt.

– Ingen «quick fix»

Tiltaket som omtaler en revidering av Forsvarets interne regelverk, og som skal samles i ett overordnet direktiv, er ikke gjennomført, men forventes ferdigstilt innen første kvartal av 2020, forteller Bøe.

Det samme gjelder gjennomgangen av Forsvarets systemer for varsling, som må tilpasses endringer i arbeidsmiljøloven. Den trer i kraft 1. januar 2020.

KREVER TID: Tiltakene kan ikke innføres over natten, forklarer Jarle Heggelund og Per-Thomas Bøe. Foto: Janne Møller-Hansen

– Dette er ingen «quick fix», sier Heggelund.

– Ved eksempelvis kvalitetssikringen av utdanning og kompetanseheving må vi jobbe med både Befalskolen og Krigsskolen på dette punktet, forklarer han.

Heggelund forteller samtidig at det derimot skjer mye ute i de ulike organisasjonene. Fra høsten 2018 ble alle nye vernepliktige eksempelvis kurset i fire timer om seksuell trakassering.

– Dette fører til at Befalet må lese seg opp og etablere et «mindset» rundt dette problemet, så bevisstheten om seksuell trakassering øker i alle ledd, legger kollega Bøe til.

Dette viste MOST-undersøkelsen: Her er noen av hovedtallene: I februar ble Undersøkelsen om mobbing- og seksuell trakassering i Forsvaret (MOST) publisert av Forsvaret.

23 kvinner og 20 menn oppga å ha hatt sex uten samtykke de siste 12 månedene.

71 kvinner og 53 menn oppga at de hadde opplevd at noen hadde forsøkt å ha sex med dem mot deres vilje, mens 35 personer oppga å ha blitt tvunget til seksuelle handlinger.

I Hæren oppga 5,5 prosent av kvinnene at de hadde opplevd at noen hadde forsøkt å ha sex med dem mot deres vilje, uten å lykkes, mens de tilsvarende tallene for Sjøforsvaret og Luftforsvaret var henholdsvis 3,1 og 2,9 prosent. Også for både sex/samleie uten samtykke og støtende eller ubehagelige kommentarer kom Hæren dårligere ut.

Svarprosenten var på 48 prosent (8805 personer). Kvinneandelen av respondentene (24 prosent) var noe overrepresentert sammenlignet med kvinneandelen i Forsvaret som helhet (17,2 prosent).

Kilde: Forsvaret, NTB

– Seks uker mellom russelue og feltlue

Selv var Bøe prosjektleder for allmenn verneplikt, og jobbet med innføringen av dette i Forsvaret i mange år. Han ble personlig nedslått da han så resultatene av MOST-undersøkelsen, og selv om han mener at seksuell trakassering er et universelt problem – er det å få bukt med denne problematikken ekstra vanskelig i Forsvaret, påpeker han.

– Vi får over 8000 nye 19-åringer inn i Forsvaret hvert år. For enkelte går det seks uker mellom russelue og feltlue, og de befinner seg i en utsatt gruppe aldersmessig. I den nye MOST-undersøkelsen som skal gjennomføres i 2020 er det viktig for oss å finne ut hvor og når trakasseringen og overgrepene skjer - om det er på permisjon eller i tjeneste. Bare da kan vi vite hvor og når nødvendige tiltak bør iverksettes:

– I tillegg kommer vi til å spørre om hvem som står bak trakasseringen eller overgrepene, sier Bøe.

I vernepliktsundersøkelsen fra 2017 svarte 6 prosent av dem som oppga å ha blitt seksuelt trakassert eller å ha fått uønsket seksuell oppmerksomhet i tjeneste, at dette kom fra overordnede. 75 prosent oppga å ha blitt trakassert av medsoldater. På spørsmål om hvordan Forsvaret skal jobbe for å ivareta dem som blir trakassert av en leder eller noen i en høyere posisjon svarer Heggelund:

– For å redusere omfanget av mobbing og seksuell trakassering fra ledere og medarbeidere må vi finne gode tiltak som forebygger. Kompetanseheving er ett tiltak. Et annet er å se på medarbeidersamtalene, og innholdet her:

– Videre må vi se på dette med varsling som verdifullt for Forsvaret, men også for samfunnet generelt. Vi må arbeide kontinuerlig for å bli kvitt denne typen holdninger, og luke ut de som utfører dette uavhengig av gradsnivå, sier han.

– Vil gå ut over operativ evne

Heggelund understreker at han alene ikke vil være i stand til å forebygge seksuell trakassering i hele organisasjonen.

– De fleste jeg jobber med på dette feltet er høykompetente kvinner og menn, som bidrar sterkt i det forebyggende og holdningsskapende arbeidet. Vi må sørge for en god forankring i dette arbeidet fra høyeste og ned til laveste nivå:

– Jeg jobber tett med de største avdelingene, hovedvernombudet i Forsvaret, og de tillitsvalgte sin sentrale organisasjon her i Oslo. I 2020 vil jeg også reise mer rundt i landet for informere om- og diskutere problematikken og den jobben vi gjør sentralt - i tillegg til at jeg må være trygg på at alle ivaretar problematikken på en god måte ute, sier Heggelund.

KRITISK: – Greier ikke vi ikke å rydde i eget bol, vil det gå ut over Forsvarets operative evne, mener prosjektoffiser Jarle Heggelund i Forsvaret. Foto: Janne Møller-Hansen

Han omtaler jobben som spesiell, ettersom Forsvaret ofte operer med «operativ evne»; krigdimensjonen.

– Dette arbeidet er en litt annen dimensjon, men hvis vi ikke greier å rydde i eget bo, vil det også gå ut over Forsvarets operative evne, sier Heggelund.

– Kvinnen VG har snakket med og flere av kvinnene som ble intervjuet av Forsvarets forum i 2018 tok permisjon eller sluttet i Forsvaret som følge av trakassering. Da er de vel ikke spesielt operative?

– Nei. Vi mister beklageligvis den kompetansen de innehar, og det de kunne bidratt med inn i Forsvaret, sier Heggelund.

Publisert: 17.12.19 kl. 14:07

