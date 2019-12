OFFERETS BIL: Politiet mener en eller flere av de drapssiktede mennene dumpet bilen til offeret i sjøen ved Ølberg kai i Rogaland etter drapet. Foto: Marie von Krogh

Sola-offerets familie: - Uvirkelig at noen vil skade en så snill person

Familien til 44-åringen som ble drept på Sola sier de sitter igjen med stor sorg over det som har skjedd. I et brev beskriver de ham som et varmt, sosialt, og snilt menneske.

«I denne tunge tiden fra vi fikk vite at vår sønn, bror, svoger og onkel var forsvunnet og senere funnet drept, ser vi at det er mye feilinformasjon som er ute i media. For å gi et riktig bilde, vil familien nå skrive noen ord om avdøde».

Slik innledes et brev fra familien til 44-åringen som ble funnet død på Sola mandag denne uken.

Brevet er sendt til Aftenbladet onsdag kveld.

Familien beskriver 44-åringen som en familiekjær, positiv og smilende person, som var omtenksom og brydde seg om andre. De skriver at han likte å se tv og lese nyheter på PC, at han samlet på ulike ting gjennom årene, og var glad i å kjøre bil.

De beskriver også en ryddig person med orden på husleie og regninger, som aldri hadde vært borti stoff og aldri drakk alkohol.

«Familien sitter igjen med stor sorg over det som har skjedd. Det er helt uvirkelig at noen kan skade en så uskyldig og snill person som aldri har gjort noen noe vondt», skriver de.

En nevø av avdøde sier til Aftenbladet at de hadde sett noen kommentarer på nettet som kan gi feil bilde av hvem 44-åringen var, og at de derfor ønsket å rette opp i dette.

Gullklokke

Forrige uke fikk den drepte 44-åringen en gullklokke som et symbol på 25 års tjeneste i bedriften han jobbet. Daglig leder i bedriften er også full av lovord om mannen.

Sist mandag var den daglige lederen av bedriften hvor 44-åringen jobbet og overleverte klokken til 44-åringen. En uke senere ble mannen funnet død.

– Han var stolt av klokken. Han var en snill og omgjengelig medarbeider som var godt likt. Vi kjenner ham som en god kollega, sier sjefen til VG.

Den daglige lederen forteller at de andre ansatte er svært berørt, og at de får god oppfølging av kriseteam.

– Det er et tomrom uten han, og jeg vil sende tanker til hans familie.

TV 2 omtalte saken først.

Skal ha hatt brannskader

Drapsofferet ble meldt savnet da han ikke dukket opp på jobben mandag morgen. Senere ble 44-åringen funnet av noen turgåere ved Regestranden på Sola i Rogaland.

Ifølge VGs opplysninger, bar liket preg av mishandling, og det ble også observert brannskader på kroppen.

Tre menn i 20-årene er siktet for drap eller medvirkning til drap på den 44 år gamle mannen. En av de drapssiktede er tidligere domfelt for vold mot to politibetjenter. De tre fremstilles for varetektsfengsling torsdag.

Politiet ønsker ikke å kommentere relasjonen mellom de siktede, og sier til VG at de ikke er kjent med at det har vært noen relasjon mellom de siktede og avdøde.

Nekter straffskyld

En av de tre siktede har til en viss grad erkjent faktiske forhold, sier forsvarer Knut Lerum til TV 2. Til VG sier forsvareren at hans klient enda ikke har tatt stilling til siktelsen, og at han fremstilles for varetektsfengsling klokken 10 torsdag.

Aleksander Steinsvåg som forsvarer en av de andre siktede opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffskyld og at han motsetter seg varetektsfengsling.

Det er forsatt ukjent hvordan den tredje mannen stiller seg til siktelsen.

Bil heist opp av sjøen

Offerets bil har vært savnet siden mandag ettermiddag, men onsdag formiddag ble bilen funnet i sjøen ved Ølberg kai – og hevet opp av en bergingsbil.

Ifølge NRK er en av politiets teorier at drapet skjedde da de siktede prøvde å ta avdødes bil, som senere ble dumpet i sjøen i nærheten av der mannen ble funnet. Politiet ønsker ikke å bekrefte eller avkrefte dette.

– Jeg oppfatter det som en spekulasjon i mediene. Vi har ikke uttalt oss om det. Vi driver med massiv informasjonsinnhenting, og det jobbes aktivt med å finne ut hva som har skjedd, sier påtaleansvarlig Lars Ole Berge til VG.

