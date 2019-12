Polfarerne Børge Ousland og Mike Horn fremme ved møtepunkt: – De er slitne, men ved godt mot

NORDISHAVET (VG) Polfarerne Børge Ousland og Mike Horn kom torsdag morgen frem til det avtalte punktet hvor de skal møte de utsendte skiløperne fra «Lance».

Oppdatert nå nettopp

Dermed er det all grunn til å tro at det nærmer seg et møte med bakkemannskapet Bengt Rotmo og Alexander Gamme.

Mens sistnevnte la seg for å sove noen timer, bestemte polfarerne Børge Ousland og Mike Horn seg for å gå en time videre fra det avtalte møtepunktet, som er på 82 grader, 40 minutter og 23 sekunder nord og 20 grader, ett minutt og 43 sekunder øst.

– De har nå slått opp telt og begynt på den siste matpakken. Jeg har ikke finregnet på det, men jeg tror de nå er rundt åtte kilometer fra hverandre, sier ekspedisjonens talsmann Lars Ebbesen til VG ved 08.30-tiden.

Følg aksjonen i VGs direktestudio.

Han forteller at de har hatt tolv tøffe timer med rotete is og krevende forhold, men at det har blitt bedre og bedre.

– De er slitne, men ved godt mot. Jeg hørte på dem at de mener dette blir et ganske magisk møte. De gleder seg til dette, det har nesten aldri blitt gjort før. Den største bekymringen nå er at det er en vindøkning på gang.

Foto: Tom Byermoen

Polfarerne Børge Ousland og Mike Horn har vært utendørs under ekstreme forhold i 85 dager, som en del av ekspedisjonen som innebærer å krysse Polhavet fra Alaska til Svalbard på ski. De har mat og drikke til torsdag, med en reserve-rasjon til fredag.

En lignende ekspedisjon har aldri før blitt gjennomført.

Erfaren polfarer om ekspedisjonen: Ingen andre ville ha greid det

FORLOT SKIPET: Aleksander Gamme og Bengt Rotmo spente på seg skiene tirsdag kveld. Nå nærmer de seg polfarerne. Foto: Jørgen Braastad

Har møtt på en råk

Lørdag la skipet «Lance» fra kai i Longyearbyen og satte kursen mot isen. Målet har vært å plukke opp Ousland og Horn på et møtepunkt rundt 82 grader nord. Men natt til tirsdag satte skipet seg bom fast i isen på 82 grader 11 minutter nord.

Dette, i kombinasjon med et varslet uvær, fremskyndet beslutningen om å sende av gårde bakkemannskapet Bengt Rotmo og Aleksander Gamme for å gå polfarerne i møte med matforsyninger.

Ved hjelp av satellitt kommuniserer mannskapet om bord på «Lance» med Rotmo og Gamme, som klokken 21 onsdag kveld befant seg ved 82 grader, 30 minutter, seks sekunder nord, og 20 grader, åtte minutter øst.

LØSNET: Mannskapet på skipet «Lance» klarte tirsdag ettermiddag å løsne skipet fra isflaket. Foto: Jørgen Braastad/VG

Da Rotmo ringte inn til skipet ved 21.30-tiden onsdag kveld, hadde han og Gamme tilbakelagt syv kilometer de siste drøye fire timene.

– De har møtt på en råk (sprekk i isen, journ.anm.) og det har forsinket dem litt, sier eventyrer og iskart-ansvarlig Knut Espen Solberg til VG.

Bakkemannskapet hadde da en liten pause før skulle starte på kveldsøkten.

– Det går bra, men de kjenner at de har gått litt på ski, ja, sier lege Martin Skrove til VG.

NAVIGERER: Fra kontrollrommet på «Lance» analyseres satellittbilder nøye. Bildet er tatt mandag. Foto: Jørgen Braastad, VG

Da teamet om bord fikk den nye posisjonen, plottet de den inn på det ferskeste satellittkartet.

Dermed kunne de diskutere den beste ruten videre, for å unngå åpne sprekker i isen og sikre best mulig fremgang.

– Det ser veldig bra ut herfra, sier eventyrer og iskart-ansvarlig Knut Espen Solberg om den ferske posisjonen.

Rotmo lurte også på om uværet som har vært meldt kommer til å treffe dem. Det så imidlertid ut til å gå sør for både polfarerne og skipet.

FØLGER AKSJONEN: VGs journalist Oda Leraan Skjetne og fotograf Jørgen Braastad følger aksjonen fra skipet «Lance». Foto: Jørgen Braastad

«Kappløpet er i gang»

Ved 19-tiden onsdag kveld, kom en ny oppdatering fra polfarer Børge Ousland på Facebook:

«To dager med mat igjen. Kappløpet er i gang», skriver han.

I et annet innlegg tirsdag kveld beskrev han hvor mange kilometer de har tilbakelagt de siste dagene; 29 kilometer tirsdag, og 20 kilometer natt til onsdag.

– Vi kjemper for å nå skipet som beveger seg nordover gjennom råkene, og vi vil straks vite hvor langt nord. De vil sannsynligvis nå oss på 82 grader og 25 minutter nord, som er noe lenger sør enn planlagt, skriver han.

REPARERTE PULKEN: Børge Ousland brukte fem timer på å reparere baugen på pulken, som ble ødelagt forrige lørdag kveld. Foto: Mike Horn

– Hver kilometer er en kamp

I en talemelding sendt fra Børge Ousland til ekspedisjonsteamet onsdag morgen, fortalte polfareren at de sliter med sprekker i isen.

– Det er fremdeles usikkert hvordan dette kommer til å gå. Vi krysser fingrene for at det blir en god dag og at været som er meldt på torsdag ikke skal bli så kraftig som noen plattformer melder, sier Ousland.

Publisert: 04.12.19 kl. 17:33 Oppdatert: 05.12.19 kl. 09:09

Mer om