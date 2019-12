Ousland med ny oppdatering: Sterk vind i vente

Polfarer Børge Ousland varsler at det er meldt sterk vind sørfra. De kjemper for å møte de utsendte skiløperne som er på vei med mat.

Oppdateringen kom i et Facebook-innlegg Ousland publiserte ved 19-tiden tirsdag kveld.

Polfarerne Børge Ousland og Mike Horn har befunnet seg utendørs under ekstreme forhold i 85 dager, som en del av ekspedisjonen som innebærer å krysse Polhavet fra Alaska til Svalbard på ski.

En lignende ekspedisjon har aldri før blitt gjennomført.

Skipet «Lance», som lørdag ble sendt ut for å hente polfarerne, sendte tirsdag kveld ut bakkemannskap for å gå dem i møte med matforsyninger.

På torsdag vil Ousland og Horn gå tom for mat.

Rundt klokken 13.15 tirsdag var det omtrent 43 kilometer mellom de to lagene. Talsmann Lars Ebbesen for ekspedisjonen sier de har håp om at de skal møtes tidligst torsdag morgen, men understreker at estimatet er usikkert.

I Ouslands innlegg tirsdag kveld, beskriver han hvor mange kilometer de har tilbakelagt de siste dagene; 29 kilometer tirsdag, og 20 kilometer natt til onsdag.

– Vi kjemper for å nå skipet som beveger seg nordover gjennom råkene, og vi vil straks vite hvor langt nord. De vil sannsynligvis nå oss på 82 grader og 25 minutter nord, som er noe lengre sør enn planlagt, skriver han.

REPARERTE PULKEN: Børge Ousland brukte fem timer på å reparere baugen på pulken, som ble ødelagt forrige lørdag kveld. Foto: Mike Horn

– Hver kilometer er en kamp

I en talemelding sendt fra Børge Ousland til ekspedisjonsteamet onsdag morgen, forteller polfareren at de sliter med store råker (sprekker i isen, journ.anm.).

– Det er fremdeles usikkert hvordan dette kommer til å gå. Vi krysser fingrene for at det blir en god dag og at været som er meldt på torsdag ikke skal bli så kraftig som noen plattformer melder, sier Ousland.

DRAR PULK: Mørke og kulde omringer de to polfarerne mens de kjemper for å nå bakkemannskapet. Foto: Mike Horn

Onsdag morgen ble det klart at ekspedisjonen likevel ikke blir truffet av uværet som var varslet i området før helgen.

– Det er fremdeles håp, men det er vanskelig og vi står på 100 prosent for å gjøre dette mulig. Vi kjemper mot vær, råker og hver kilometer er en kamp, sier Ousland i talemeldingen.

En temperaturøkning gjennom natten har gjort tilværelsen noe lettere for de to polfarerne.

– Det har hittil vært ekstremt kaldt med temperaturer mellom 30 og 40 minusgrader. Nå er det godt under 20 minus der ekspedisjonen befinner seg. Det er gode nyheter, sa Ebbesen onsdag morgen.

LØSNET: Mannskapet på skipet «Lance» klarte tirsdag ettermiddag å løsne skipet fra isflaket. Foto: Jørgen Braastad/VG

Brukte motorsag for å løsne skipet

«Lance», som er Norsk polarinstitutts tidligere forskningsskip, støtte på problemer tidlig tirsdag morgen.

Da satte skipet seg fast på et stort isflak, hvor de ble stående helt frem til onsdag ettermiddag.

Etter gjentatte forsøk klarte mannskapet ved hjelp av motorsag å løsne skipet, som nå har gjenopptatt turen mot møtepunktet der de skal plukke opp de fire polfarerne.

FORLOT SKIPET: Bakkemannskapet Aleksander Gamme og Bengt Rotmo spente tirsdag kveld på seg skiene for å gå polfarerne i møte. Foto: Jørgen Braastad

